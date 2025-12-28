사진=MBC

사진=MBC

'더 파이널 마스크' 특집에는 '복면가왕'을 빛낸 역대 가왕들이 대거 출격한다. 앞서 MBC 제작진 측은 '복면가왕'에 관해 10년 만에 재정비 기간을 가진 뒤 내년 하반기에 시즌제로 돌아온다고 밝혔다.오늘 '복면가왕' 10년 역사의 대미를 장식할 가왕 대전, '더 파이널 마스크' 특집이 첫 막을 올린다. 이번 특집의 시작을 알리는 스페셜 무대에는 특별한 주인공이 등장해 기대감을 더했다. 무대가 시작되자마자 호소력 짙은 음색으로 모두를 사로잡은 이 주인공은 첫 무대부터 깊은 여운을 남기며 판정단들을 매료시켰다는 후문이다.이번 '더 파이널 마스크' 가왕 대전에서는 '복면가왕'의 '천재 프로듀서' 유영석의 눈시울을 붉히게 한 가왕의 무대가 공개된다. 한 가왕은 그동안 보여줬던 이미지와는 180도 달라진 모습으로 무대에 올라, 더욱 깊어진 감성과 진정성 있는 표현력으로 모두를 놀라게 했다. 특히, 이 무대를 지켜본 유영석은 깊은 감동하여 극찬을 이어갔다.이번 특집에는 지난 10년간 '복면가왕'을 대표한 전설적인 가왕들이 총출동해 그 어느 때보다 치열한 승부를 펼친다. 역사적인 가왕 대전을 위해, 가왕들은 다시 가면을 쓰고 비장한 각오를 다지며 무대에 올라 '가왕'이라는 이름에 걸맞은 가창력을 아낌없이 쏟아냈다. 매 무대 팽팽한 접전이 이어지며 판정단들 역시 쉽사리 결정을 내리지 못했다는 후문이다.'복면가왕' 10년 결산 '더 파이널 마스크' 특집, 선물 같은 무대들의 향연은 오늘 오후 6시 5분 MBC에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr