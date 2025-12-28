사진=텐아시아DB

정준하가 유재석과의 30년 우정을 담은 초상화 퍼포먼스로 팬들을 뭉클하게 만들며, '인사모(인기 없는 사람들의 모임)' 최종 1위에 올랐다. 앞서 이 프로그램에 고정 출연하던 이이경은 지난달부터 모습을 내비치지 않았고, 이후 SNS를 통해 제작진에 의해 하차를 통보받았다는 취지의 글을 올리며 파장을 일으켰다.27일 방송된 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'는 '인사모(인기 없는 사람들의 모임) 팬미팅: 부제 왕자들의 무도회' 편으로 꾸며졌다. '인사모' 멤버들은 각자 서툴지만 최선을 다한 무대를 펼쳤고, 팬들은 내 연예인을 향한 열광적인 응원을 보냈다.이날 방송의 채널 경쟁력과 화제성을 가늠하는 핵심지표 2049시청률은 1.9%를 나타내며 토요일 예능 1위에 올랐다. 분당 최고 시청률 4.4%를 기록한 장면은 정준하가 감동의 무대 후 '인사모' 삼행시로 웃음까지 잡는 장면이 차지했다. (닐슨코리아 수도권 기준)첫 무대는 최홍만의 '캔디'였다. 최홍만은 커다란 몸으로 앙증맞은 안무를 선보이며 팬심을 저격했다. 몸무게 160kg 최홍만에게 쉽지 않은 도전이었지만, 그동안의 노력이 느껴진 무대에 환호가 쏟아졌다. 발라더로 변신한 김광규는 '너의 모든 순간'을 라이브로 도전했다. 이 무대를 위해 가수 육중완에게 2주간 보컬 레슨을 받았다고. 여전히 '이윽고'를 '이억꼬'로 발음해 부르긴 했지만, 떨리는 목소리로 전한 그의 진심에 팬은 "너무 노력하는 게 보였다"라며 눈물을 흘렸다.현봉식은 아카펠라 팀 메이트리와 무대를 꾸몄다. 앉아서 악기들을 주섬주섬 꺼내 연주하는 '현폭스' 현봉식의 예측 불가한 무대 구성에, 주우재는 "이걸 살린다"라며 감탄해 웃음을 자아냈다. 한상진은 1호 팬 아내 농구 감독 박정은의 커피차 지원 사격에 힘을 얻고, 어깨 부상을 극복한 투혼의 치어리딩 무대를 선보였다. 치어리딩 후 멘트가 더 긴 '장황진' 별명을 증명하며 웃음을 안기기도 했다.정준하와 하하는 MC해머의 곡을 각기 다르게 선보였다. 정준하는 치트키 안무가 제이블랙과 함께 '형을 언제든 불러달라'는 메시지를 담은 춤과 노래를 펼쳤다. 무대 말미 정준하는 무언가를 열심히 그리기 시작했고, 점점 드러난 형체에 모두가 입을 다물지 못했다. 10분 만에 유재석의 초상화를 거꾸로 그려 완성한 것. 감동한 유재석은 말을 잇지 못한 채 그림을 바라봤고, "저에게 웃음을 주는 친한 형이자 동료다"라며 고마움을 전했다. 정준하는 "30년 우정을 생각하며 그렸다"라며 눈물을 글썽였고, 진심이 담긴 퍼포먼스에 팬들도 울컥했다.'인사모'의 주최자 하하는 신인 시절로 돌아가 초심으로 준비한 무대를 선보였다. 오랜만에 제대로 각을 잡고 준비한 하하는 관절을 다 바친 댄스 브레이크를 펼치며 '인사모' 팬들을 대통합시켰다. 유재석은 "깃발 들고나오지 말라고 했는데, 시작하자마자 들고나오더라"라며 한탄해 웃음을 더했다.허경환은 자작시로 불안하게 무대의 포문을 열었고, SG워너비 김용준과 코미디언 안일권이 가세한 '나는 반딧불' 무대로 반전을 노렸다. 그러나 신스틸러 안일권의 '발'이브레이션에 웃음을 빼앗겼고, 초조해하는 허경환의 모습이 폭소를 안겼다. 투컷은 타블로, 미쓰라 없이 단독으로 무대를 꾸미면서 랩, 노래, 춤을 모두 소화했다. 턴테이블이 아닌 마이크를 쥔 투컷에 하이스쿨 팬들은 열광했다. 유재석의 추천으로 '투 배드(TOO BAD)'에 도전한 허성태는 블루 헤어와 GD의 네일 아트, 의상 디테일까지 재현한 채 '허드래곤'으로 변신을 완료했다. 이어 현진영의 '흐린 기억 속의 그대'로 분위기를 반전시키며, 춤 실력을 뽐냈다. 숨겨져 있던 끼를 꺼낸 허성태의 무대에 유재석과 주우재도 감탄을 쏟아냈다.'인사모' 멤버들은 단체 곡으로 '머스트 해브 러브(Must Have Love)'를 부르며, 팬 미팅을 마무리했다. 방송 후 '인사모' 멤버들의 최종 인기 투표 순위가 공개됐고, 정준하가 1위에 올랐다. 시청자들은 "준하형의 진심이 느껴져서 나도 울었다", "저 그림을 그리기 위해 유재석을 몇십번을 보고 그리면서 연습했을지. 멋있다 정준하!", "멤버들의 노력이 보여서 정말 감동이다", "오늘부터 '인사모' 멤버들 다 원픽 됐다" 등 호응을 보냈다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr