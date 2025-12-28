사진=텐아시아DB

MBC '전지적 참견 시점'이 극복한 케이윌의 감동적인 복귀를 공개하며 눈길을 끌었다. 전현무와 케이윌의 '불효 배틀' 중, 모든 물건을 벽에 붙여버리는 전현무 어머니의 남다른 정리법에 케이윌이 격하게 공감하는 장면은 분당 최고 시청률 4.5%까지 치솟으며 시청자들의 폭발적인 반응을 끌어냈다. (닐슨 코리아 제공)지난 27일(토) 방송된 '전지적 참견 시점' 378회에서는 데뷔 19년 차 발라드 황제 케이윌의 럭셔리와 짠내를 넘나드는 반전 일상과 눈물겨운 무대 뒷이야기가 공개됐다. 리모델링 후 3주 전 입주한 'NEW 윌 하우스'는 3층 주택의 럭셔리한 공간으로, 특히 3층에 마련된 홈바와 동네가 한눈에 내려다보이는 옥상 정원이 절경이었다.스타쉽 엔터테인먼트의 이사로 안정적 '4대 보험' 라이프를 즐기면서도, 집안 곳곳에 BTS, 아이유, 아이즈원 등 동료 가수들이 선물한 싸인 CD와 고가의 피규어를 가득 채운 맥시멀리스트의 면모는 영락없는 '추억 먹고 사는 남자' 그 자체였다.부모님을 모시고 살다 최근 독립을 결정하게 된 배경을 설명하던 중, '찐친' 전현무와 벌인 처절한 '불효 배틀'은 이날 방송의 백미였다. 두 사람이 어머니에 얽힌 에피소드를 경쟁하듯 쏟아내며 큰 웃음을 선사한 것. 케이윌은 넓은 집에서도 전기세를 아끼기 위해 에어컨 사용을 극도로 제한하고, 따뜻한 물 샤워는 사치였으며, 세제가 떨어지면 치약을 사용하다 치약도 떨어지면 소금으로 이를 닦는 어머니의 살림법을 폭로해 모두를 놀라게 했다.질세라 전현무도 아들이 준 선물을 아끼다 보니 명품 화장품이나 식재료가 유통기한을 넘겨버리는 일들이 허다하고, 어머니의 무자비한 정리법을 피해 애장품은 차에 숨겨두는 눈물겨운 대처법으로 맞서며 현장을 웃음바다로 만들었다.케이윌의 완벽한 열창 뒤에 숨겨진 가슴 아픈 비하인드는 뭉클함을 자아냈다. 단독 콘서트에서 '눈물이 뚝뚝'의 하이라이트를 폭발적 가창력으로 소화해 모두가 감탄했는데, 사실 케이윌은 수년 전 뇌 신경 이상으로 성대에 문제가 생겨 "아마 노래하기 어려울 것"이라는 절망적인 진단을 받았던 것. 은퇴를 고민할 만큼 힘든 시간이었지만, 포기하지 않고 가성에서 진성으로 넘어가는 새로운 창법을 연구했고, 이를 처음 선보인 음악 프로그램에서 뜨거운 반응을 얻으며 재기의 발판을 마련했다.피나는 노력 끝에 다시 선 연말 단독 콘서트에서 4천여 석의 공연장을 압도한 그는 묵묵히 기다려준 팬들에게 "끝까지 이렇게 온 힘을 다해 노래하겠다"는 눈물 어린 약속을 전해 깊은 감동을 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr