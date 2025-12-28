사진 = KBS2TV '불후의 명곡' 캡처

이찬원이 가창력 뿐 아니라 댄스 실력까지 제대로 뽐냈다.지난 27일 오후 6시 방송된 KBS2TV '불후의 명곡'에서는 '2025 송년 특집-트롯 킹덤, 왕좌의 게임'편으로 그려졌다.이날 방송에서는 '2025 송년 특집-트롯 킹덤, 왕좌의 게임'편으로 펼치진 가운데 '노래로 세상을 다스리는 트롯 킹덤'을 콘셉트로 '정통 트롯 왕자' 이찬원과 '뉴 트롯 왕자' 손태진의 왕좌를 건 불꽃 튀는 대결로 준비됐다.이찬원을 필두로 하는 '정통 트롯 팀'의 지원군으로는 신신애, 김수찬, 윤수현, 신성, 황윤성, 나상도, 손빈아, 황민호, 손태진 왕자의 '뉴 트롯 팀'은 신빠람 이박사, 환희, 천록담, 춘길, 허경환과 자이언트핑크, 이창민, 김준수, 김다현, 리베란테가 나섰다.정통 트로트 팀의 수장으로 나선 이찬원은 평소의 차분한 이미지에서 벗어나 파격적인 변신을 시도해 시청자들의 시선을 사로잡았다. 김준현은 이찬원의 무대를 두고 파격적이라고 소개했고 이찬원은 타인이 하면 평범할 수 있지만 본인이 시도했기에 파격이라며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.손태진과 맞붙은 3라운드 대결에서 이찬원은 '오라버니'를 선곡해 댄서들과 함께 발랄한 군무를 선보였다. 이찬원의 깜찍한 율동과 유쾌한 무대 매너에 동료 가수들과 관객들은 환호를 보냈다. 신동엽은 이찬원에게 "앞으로도 춤을 시도해도 좋을 것 같다며 민망해하지 말고 당당하게 임하라"고 격려했다. 대결 상대인 손태진은 이찬원의 귀여운 매력을 인정하면서도 "실력이 애매하게 느는 것보다 이찬원처럼 늘지 않는 편이 낫다"며 농담을 던졌다. 이찬원은 이 대결에서 승리하며 팀에 소중한 1승을 안겼고 춤으로 인정받아 감사하다는 소감을 전했다.이어진 무대에서 이찬원은 자신의 '달링'이라 부르는 히든카드 황윤성을 소개하며 다시 한번 현장 분위기를 달궜다. 이찬원과 황윤성은 '앵두'를 열창하며 앞선 댄스 무대와는 상반된 깊이 있고 잔잔한 감성을 전달했다. 무대를 마친 신동엽은 황윤성을 이찬원의 각별한 절친으로 소개했다. 이에 손태진이 자신은 절친을 넘어 가족과 같은 핏줄이라며 친분을 과시하자 이찬원은 어떻게 방송에 가족을 데려오냐며 법적으로 있을 수 없는 일이라고 맞받아쳐 폭소를 유발했다.이찬원은 대구 본가에서 방송 출연을 간절히 기다리는 부친 이형근의 소식을 전하며 재치 있는 입담을 이어갔다. 이찬원은 "아버지가 연예인병에 걸릴까 봐 출연을 제지하고 있지만 머지않은 시점에 한 번 모시겠다"며 기대감을 높였다. 파격적인 퍼포먼스와 감성적인 듀엣 무대를 모두 성공적으로 마친 이찬원의 활약에 힘입어 최종적으로 이찬원이 속한 정통 트로트 팀이 승리를 거머쥐며 송년 특집의 대미를 장식했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr