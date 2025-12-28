사진=MBC '전지적 참견 시점'

'전지적 참견 시점' 현빈이 '내 이름은 김삼순' 속 자신의 역할이 똥차라고 공감했다.27일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에서는 이영자의 '유미가맥'에 '메이드 인 코리아' 팀 현빈, 정우성, 노재원, 박용우, 강길우가 방문했다.현빈-손예진 부부는 최근 열린 제46회 청룡영화상에서 최초로 부부 동반 남녀주연상 및 인기상을 수상하는 역사적인 기록을 세웠다. 현빈은 영화 '하얼빈'으로 남우주연상을, 손예진은 영화 '어쩔 수가 없다'로 여우주연상을 받았다."무대에서 와이프 보니까 어땠냐"고 묻자, 현빈은 "너무 좋았다"며 사랑꾼 면모를 드러냈다. 아내 자랑도 잊지 않았다. "집에서 요리 많이 하냐"는 질문에 "아니"라고 솔직하게 답한 현빈은 "아내가 요리 잘한다. 최근에 예진 씨 할머니표 레시피로 만든 김밥(양념 고기를 넣는 김밥)을 먹었는데 맛있었다"고 이야기했다.풍자는 역주행 중인 20년 전 드라마 '내 이름은 김삼순'을 언급하며 "지금 다시 보니까 세상에 그렇게 나쁜 놈이 없더라"면서 현빈이 연기한 현진헌 역을 디스했다.당시 내용 중에는 삼순이를 남자 화징실로 끌고 가 박력 키스를 하거나, 전 여친과 썸녀 사이에서 갈등하는 장면이 담겨 있었다. 현빈은 "그것 떄문에 욕을 많이 먹었다. 요즘 시대 남성상과 다르다고"라며 공감했다.현빈은 디즈니+ '메이드 인 코리아'에서 중앙정보부 부산지부 정보과장 백기태 역을 맡았다. 욕망을 숨긴 인물에 대해 그는 "이렇게 감정 드러내는 역은 처음인 것 같다. 하지만, 익숙했다. 여태까지 좀 가리고 있어서"라며 너스레를 떨었다. "액션 신을 스턴트맨 없이 소화했냐"는 질문에는 "가끔 썼다"고 솔직하게 답해 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr