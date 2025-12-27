이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'

방송인 박수홍이 손헌수 딸의 돌잔치에 참석해 울컥한 모습을 보였다.27일 박수홍 김다예 부부의 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 "주체할 수 없는 끼! 재이의 흥미로운 표정들 보고 가세요 | 연말 시상식 뺨치는 돌잔치 | 돌아보는 2025년 재이 비공개 영상 모음"이라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 박수홍은 딸 재이와 함께 절친 손헌수 딸의 돌잔치에 참석했다. 손헌수는 김다예의 카메라를 보고 "이번에는 오늘은 제 딸 돌잔치, 지난번에는 재이 돌잔치 너무 피곤하다"며 너스레를 떨었다. 알고 보니 손헌수는 박수홍 딸 재이의 돌잔치 사회를 봤던 것.특히 돌잔치 영상을 보면서 박수홍은 뭉클한 감정을 드러냈다. 그는 "모든 사람들이 외면할 때 끝까지 나를 믿어준 고마운 후배 현수"며 손헌수 부부와 신혼여행, 태교여행까지 과거 영상을 공개해 훈훈함을 자아냈다.한편 박수홍은 가족과 갈등을 겪고 절연 중이다. 이후 김다예와 결혼하며 딸 재이 양을 품에 안았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr