방송인 함소원이 재결합을 앞두고 마음이 흔들린 이유를 털어놨다.
27일 방송된 MBN 예능 '속풀이쇼 동치미'에는 이혼 3년 만에 다시 한 지붕 아래서 지내며 재결합을 고민 중인 함소원과 진화의 일상이 공개됐다.
이날 방송에서 두 사람은 자녀 교육 문제를 두고 팽팽하게 맞섰다. 대화는 점점 날카로워졌고, 딸 혜정은 두 사람의 분위기를 살피며 "엄마 아빠 싸우는 거 아니지?"며 눈치를 보는 모습을 보였다.
함소원은 "저희 엄마, 아빠가 평생 싸웠다. 정말 치열하게 싸웠다. '우리 엄마 아빠는 왜 이혼을 안 할까?' '우리 때문에 이혼을 못 하나보다'라는 마음이 맺혀있었다"고 밝혔다. 이혼을 결심한 이유도 바로 딸 혜정 때문이었다고. 결국 함소원은 "혜정아, 아빠와 함께 사는 게 좋을까? 물어본 적이 있었는데 혜정이 내 손을 잡으면서 고개를 숙이더니 '아니야 엄마가 너무 힘들어' 이렇게 얘기를 하더라"고 털어놨다.
이광민 정신과 전문의는 "소원 씨가 진화 씨에 대한 부정적인 이야기를 혜정이에게 드문드문 했을 가능성이 클 거다. 혜정이가 엄마가 아빠를 별로 좋아하지 않는다, 힘들어한다는 걸 알고 있을 거다. 하지만 혜정이한테는 영향이 없다. 본인한테는 너무 좋은 아빠니까. 하지만 주 양육자가 엄마이기 때문에 기본적인 애착이 엄마와 형성되어 있다. 그러면 엄마의 마음을 읽게 되어있다. 나는 엄마랑만 살아도 괜찮다는 거다"고 설명했다. 남편 진화는 함소원에게 "아이한테 잔소리를 너무 많이 한다. 이혼한 가장 큰 이유가 잔소리다"며 "어린애한테 스트레스를 너무 주지 마라"고 얘기했다.
또 두 사람은 이혼 후 단둘이 식사는 처음이라며 속마음을 털어놨다. 진화는 "네가 이혼하고 싶어하는데 내가 동의안 할 수가 있나. 그때 나도 문제가 있었던 것 맞다. 다시 그때로 돌아가도 우리는 이혼했을 것"고 솔직하게 말했고, 제작진이 재결합 의사를 묻자 "50 대 50이다"고 답변해 눈길을 끌었다.
함소원 역시 '이혼 얘기를 꺼냈을 때 남편이 붙잡길 바랐냐'는 질문에 "그랬기 때문에 금고에 이혼 서류를 1년 넣어놓자는 말을 했을 거다"며 남편에게 영상 편지를 통해 "딸 보러 와줘서 너무 고맙다. 나도 노력하겠다"며 진심을 전했다.
