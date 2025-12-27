이미지 크게보기 사진 = KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'

그룹 쥬얼리 출신 예원이 아이돌 시절 비밀 연애 장소를 밝혔다.27일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(살림남)에는 박서진의 가족 일상이 그려진 가운데 예원이 출연했다.이날 방송에서 박서진이 "아이돌 활동 당시 연애는 어떻게 했냐"고 묻자, 예원은 "그때는 들키면 안 되니까 여러 팀들과 지방에서 스케줄을 하고 다 같이 올라올 때 몰래 연락을 주고 받았다"고 털어놨다. 이어 예원은 뜻밖의 비밀 연애 장소를 공개했다. 그는 "화장실 간다고 하고 내리자. 인사는 안 하고 스치면서 1초 정도 눈인사를 하는 거다"고 덧붙여 놀라움을 안겼다.예원이 "그게 낭만이다"고 얘기하자 박서진은 "시간 낭비다. 1초도 못 만나는데 굳이"며 솔직하게 발언해 웃음을 안겼다. 이에 이요원은 "사랑에 빠지면 그렇게 되는 거다"고 예원의 이야기에 공감을 표했다.박서진은 "조만간 남편하고 같이 휴게소 가셔라"고 농담을 건넸고, 이요원이 씁쓸한 표정을 짓자 예원은 "차를 따로 타야 한다"고 거들었다. 이요원은 "너무 좋다"며 활짝 웃어 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr