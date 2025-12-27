사진 = 성해은 인스타그램
인플루언서 성해은이 연말 분위기가 가득한 근황을 전했다.

최근 성해은은 자신의 인스타그램에 크리스마스 인사와 함께 사진을 공개했다.

사진 속 성해은은 다양한 겨울 무드를 사진에 담았다. 오프숄더 톤의 니트 차림으로 작은 케이크를 들고 미소 짓는 모습에서는 차분한 분위기와 자연스러운 설렘이 동시에 전해진다. 테이블에 앉아 디저트를 앞에 둔 컷에서는 수수한 니트 스타일과 소박한 표정이 어우러지며 편안한 일상의 온도가 느껴진다.
이어 크리스마스트리 앞에서 위를 올려다보는 장면에서는 반짝이는 조명과 오너먼트 사이로 따뜻한 시선이 머물며 연말 특유의 감성이 화면을 채운다.

사진을 본 팬들은 "분위기가 너무 포근하고 예뻐요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "사랑이 느껴지네요", "진짜 정말 예쁜 사랑스러운 미모가 빛나는 돋보이는 여신" 등의 반응을 보였다.
앞서 성해은은 티빙 오리지널 '환승연애2'에서 인연을 맺은 정현규와 최종 커플이 됐다. 이후 성해은과 정현규는 SNS에 함께 여행을 가거나 선물을 받은 모습을 공개했다. 그러나 최근 두 사람의 사진이 다수 삭제 돼 결별설에 휩싸였다.
한편 1994년생인 성해은은 31세이며 '환승연애2' 출연 이후 5년 동안 근무하던 대한항공을 퇴직하고 유튜버 겸 인플루언서로 활동 중이다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

