이이경 하차 후 시청률 내리막길인데…유재석, 결국 숨 죽였다 "정말 감동이야" ('놀뭐')

이이경이 '놀뭐'에서 하차한 가운데, 유재석이 정준하 무대에 숨을 죽인다.27일 방송되는 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’ 310회에서는 ‘인기 약소국 왕자들이 초대한 무도회’ 콘셉트로 꾸며진 ‘인사모(인기 없는 사람들의 모임)’ 팬미팅 현장이 공개된다. ‘인사모’ 멤버들은 일당백 찐팬들의 응원에 자신감이 솟은 채 열정적인 무대를 선보인다.'놀뭐'는 300회에서 6.6%로 최고 시청률을 찍은 뒤 하락세를 그리고 있다. 최근 3주간은 3.9%, 3.7%, 3.0%로 연이어 떨어졌다.공개된 사진 속에는 숨을 죽인 채 무대를 관전 중인 MC 유재석, 주우재의 모습이 포착돼 관심을 집중시킨다. 바로 정준하의 깜짝 무대로, 전혀 예측할 수 없는 정준하의 퍼포먼스에 팬들과 MC들은 어리둥절해한다. 그러다가 서서히 드러나는 퍼포먼스의 정체에 모두가 입을 다물지 못한다.여기에 얼굴에 검은 먹칠을 하고, 땀을 흘리고 있는 정준하의 무대 후 모습은 궁금증을 증폭시킨다. 정준하가 어떤 깜짝 퍼포먼스를 펼친 것인지, 무대에서 어떤 상황이 펼쳐진 것인지 호기심을 자극한다.물음표를 느낌표로 만든 정준하의 무대에 유재석과 주우재는 감탄한 채 달려간다. 유재석은 “정말 감동이다. 사진 찍어 가야겠네”라며 여운에서 빠져나오지 못하는 모습을 보인다. 정준하의 진심을 다한 무대에 뭉클한 팬들이 속출하며 ‘인사모’ 팬미팅 현장은 하나가 된다.앞선 ‘인사모’ 회동에서 정준하는 온몸을 불사른 ‘인간 풍선쇼’ 개인기를 선보이며, 2차 인기투표 순위 1위에 올라서는 기적을 이뤄낸 적 있다. 그러나 3차 인기투표에서 꼴찌로 몰락한 정준하가 과연 ‘인사모’의 마지막 종착지 팬미팅에서 어떤 반전의 무대를 준비한 것인지 이목을 집중시킨다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr