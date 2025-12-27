박지현, 결국 본색 드러냈다…'서울대 출신' 가수 도발에 발끈 ('길치라도')

사진=텐아시아DB

길치 클럽 3인방 박지현, 손태진, 김용빈이 이번엔 새로운 여행 크리에이터 잰잰바리와 함께하는 ‘여자들의 우정 여행’ 코스를 체험한다.ENA ‘길치라도 괜찮아’ 지난 방송에서 드디어 완전체로 뭉친 박지현, 손태진, 김용빈이 강원도로 우정 여행을 떠나 배낚시와 밀리터리 액티비티 등을 통해 사나이들의 우정을 다졌다. 그런데 이들의 여행 2일차는 완전히 분위기가 달라진다.27일 방송되는 10회에서는 새로운 여행 설계자 잰잰바리가 등판한다. 이번 여행의 키를 쥔 잰잰바리는 “지난 캡틴따거 코스 반응이 너무 좋아서 견제되지만, 제 코스도 만만치 않다”며 여심 저격을 선언했다. 지난 여행의 주제가 캡틴따거가 설계한 ‘남자들의 우정 여행’이었다면, 이번엔 잰잰바리가 설계한 ‘여자들의 우정 여행’이기 때문이다.이번 체험 코스에 대한 길치 클럽 3인방의 리액션 역시 재미 포인트. 테마를 듣자마자 손 케어와 발 마사지는 물론, 오션뷰 브런치 카페에서 우아하게 낭만을 즐기는 이른바 ‘에겐 스타일’을 상상하며 기대감을 드러낸 것. 김용빈은 “완전 취향 저격”이라며 만족해하고, 급기야 서로를 “언니”라고 부르는 상황까지 벌어진다.그러나 잰잰바리가 준비한 코스는 이들의 예상과는 전혀 다를 전망. 우선 동해의 푸른 물결을 따라 즐기는 동해 별미 곰치국과 곰치애탕부터, 제철을 맞아 속이 꽉 찬 박달대게까지 입을 떡 벌어지게 만드는 동해 바다 맛집 투어가 이어지며 세 남자의 역대급 먹방을 예고한다. 진정한 반전은 인생샷 명소 무릉별유천지에서 펼쳐진다. 길치 클럽 3인방 눈앞에 건물 40층 높이에서 총길이 777m를 엎드린 자세로 활공하는 공포의 ‘스카이 글라이더’가 등장했기 때문.이를 본 박지현은 사색이 된 채 “못 타!”를 연발하며 영혼이 가출한 모습을 보인다. 이에 '서울대 출신' 손태진은 겁먹은 목포 출신 박지현을 향해 “알고 보니 에겐남”이라고 짓궂게 도발하며 환장의 티키타카를 선보인다. ‘에겐 스타일’을 기대했던 길치 클럽 3인방이 스카이 글라이더에 무사히 탑승할 수 있을지, ‘여자들의 우정 여행’ 코스의 반전 매력이 궁금증을 자극한다.제작진은 “손케어와 발 마사지 등 힐링을 기대했던 3인방 앞에 펼쳐진 예상 밖의 코스들이 반전 재미를 선사할 전망이다. 특히 스카이 글라이더 앞에서 드러난 박지현의 ‘에겐남’ 본색이 폭소를 자아낼 예정이니 이들의 마지막 여행에 많은 기대 부탁드린다”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr