사진 = 장원영 인스타그램

아이브 장원영의 눈부신 미모가 시선을 모은다.최근 장원영은 자신의 인스타그램에 "Santa, I‘ll leave the chimney open tonight"라는 멘트와 사진을 공개했다.공개된 사진 속 장원영은 레드 벨벳 소재의 산타걸 의상을 입고 셔터 앞에 쪼그려 앉아 포즈를 취하고 있다. 화이트 퍼 트리밍이 더해진 드레스와 리본 디테일이 크리스마스 분위기를 선명하게 살렸고 목걸이와 귀걸이로 포인트를 준 스타일링이 눈길을 끈다.손을 입가에 모은 컷에서는 또렷한 이목구비와 인형 같은 피부 결이 강조되며 양손으로 볼을 감싼 포즈에서는 사랑스러운 표정이 배가된다. 클로즈업 컷에서는 긴 웨이브 헤어와 자연스러운 메이크업, 반짝이는 눈빛이 어우러져 산타 콘셉트의 정점을 찍는다. 흑백 사진에서는 리본 장식을 살짝 잡은 채 윙크를 더해 또 다른 매력을 전한다.이를 본 팬들은 "원영이가 산타걸을 말아준다니" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "완전 상큼해" "원영아 네가 내 크리스마스 선물이야" 등의 댓글을 남겼다.한편 장원영은 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난 3월 137억원에 전액 현금으로 매수했다. 2004년생으로 올해 21세인 장원영은 2018년 프로젝트 그룹 아이즈원으로 데뷔, 활동 종료 후 2021년 그룹 아이브로 재데뷔해 지난 10월부터 11월 2일까지 서울 KSPO돔에서 월드투어 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I HAVE)'을 개최하는 등 활발히 활동 중이다.장원영은 주얼리와 헤어 기기를 비롯해 은행, 섬유유연제, 의류, 주류 등 21개 브랜드의 앰버서더로 활약하고 있어 '100억 몸값'으로 알려진 변우석의 광고 갯수를 따라 잡을 것으로 예측되기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr