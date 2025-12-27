사진 = 진세연 인스타그램

키 167cm 몸무게 44kg로 알려진 배우 진세연의 미모가 눈길을 끈다.최근 진세연은 자신의 인스타그램에 크리스마스 인사와 함께 사진을 게시했다.공개된 사진 속 진세연은 대형 크리스마스트리 앞에 서서 두 손을 모은 채 차분한 미소를 짓고 있다. 아이보리 컬러의 부드러운 퍼 재킷과 블랙 미니 스커트가 조화를 이루며 겨울 특유의 포근한 분위기를 살렸다.길게 내려오는 내추럴 웨이브 헤어와 자연스러운 메이크업이 맑은 인상을 더했고 골드 오너먼트로 장식된 트리와 선물 박스가 배경을 채우며 연말 무드를 완성했다. 다른 사진에서는 컬러풀한 크리스마스 그래픽 앞에 서서 단정한 자세로 카메라를 바라보며 또 다른 분위기를 전한다.이를 본 팬들은 "진짜 귀엽다" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "연말 잘 보내세요" "연기 기대할게요" 등의 댓글을 남겼다.한편 진세연은 1994년생으로 31세이다. 진세연은 2026년 방송 예정인 KBS 2TV 드라마 '사랑을 처방해 드립니다'에 출연해 박기웅과 로맨스 연기를 펼친다. 주연을 맡은 박기웅은 1985년생, 진세연은 1994년생으로 두 사람은 9살 차이가 난다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr