사진 = 이유리 인스타그램

배우 이유리가 연말 분위기가 담긴 근황을 전했다.최근 이유리는 자신의 인스타그램에 크리스마스 인사를 전하는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 이유리는 크리스마스 장식으로 꾸며진 그린 컬러 배경 앞에 서서 카메라를 바라보고 있다. 아이보리 톤의 부드러운 질감 니트를 착용해 따뜻한 분위기를 살렸고 자연스럽게 내려온 웨이브 헤어와 얇은 앞머리가 얼굴선을 한층 또렷하게 드러낸다. 은은한 메이크업과 또렷한 눈매, 부드러운 미소가 어우러지며 연말 특유의 포근한 감성을 완성했다. 사진 위에는 직접 남긴 사인과 메시지가 더해져 팬들과의 교감을 느끼게 한다.이를 본 팬들은 "예쁜 유리님" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "이유리님 정말로 애쁘시네요" "매력있네요" 등의 댓글을 남겼다.한편 이유리는 1980년생으로 45세다. 이유리는 2014년 MBC TV 드라마 '왔다! 장보리'에서 연민정 역을 맡아 악역 연기를 선보여 호평 받았으며 '아벚가 이상해' '거짓말의 거짓말' '마녀는 살아있다' 등에서 열연했다. 또 이유리는 2010년 띠동갑 연상의 목사 남편과 결혼식을 올렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr