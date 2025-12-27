사진 = 김사랑 인스타그램

배우 김사랑의 역대급 미모가 눈길을 끈다.최근 김사랑은 자신의 인스타그램에 크리스마스 인사와 함께 자신의 사진을 게시했다.공개 된 사진 속 김사랑은 은은한 조명이 내려앉은 실내 복도에 서서 옆모습을 드러내고 있다. 블랙 코트로 정제된 실루엣을 강조했고 어깨에 멘 레드 퀼팅 체인백이 포인트로 더해져 단아함과 강렬함을 동시에 완성했다. 길게 흐르는 웨이브 헤어는 자연스럽게 내려와 얼굴선을 부드럽게 감싸고, 고개를 살짝 든 채 앞을 바라보는 시선이 고요한 긴장감을 만든다. 크림 톤 벽과 대리석 바닥, 샹들리에 조명이 어우러진 공간에서 절제된 스타일링이 또렷하게 살아난다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "너무나 아름답고 예쁘고 멋지신 김사랑님" "옆모습 여성스럽고 단정하세요" 등의 댓글을 남겼다.김사랑은 최근 광고 촬영과 패션화보 등을 통해 활발한 활동을 이어가고 있으며 여전히 변함없는 미모와 우아한 분위기로 대중의 사랑을 받고 있다.한편 1978년생인 김사랑은 과거 쿠팡플레이 'SNL코리아7'에 출연하며 다양한 연기를 선보여 매력을 뽐낸 바 있다. 특히 '젊음의 묘약'이라는 코너에서 늙지 않는 미모를 뽐냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr