결국 인성 논란 터졌다…"이서진 그렇게 살지마, 나한테 사과해" 여배우 폭로 ('비서진')[종합]

/ 사진=텐아시아 DB

배우 한지민이 이서진 인성에 대해 폭로했다.지난 26일 방송된 SBS 예능 '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에는 한지민이 게스트로 출연했다. 두 사람은 2007년 MBC 드라마 '이산'을 통해 인연을 맺은 절친한 선후배 사이다.이날 한지민은 방송 최초로 오프닝 인터뷰를 진행했다. 한지민은 '비서진'에 한지민을 섭외 해달라는 요청 댓글을 읽었고, "괴롭히는 걸 어떻게 다 아는거냐. 방송에는 정말 빙산의 일각으로 나왔는데"라며 "사실 카메라에 안 찍힌 게 훨씬 많다. 밥 사줄 때 빼고 촬영 내내 괴롭혔다. 전생 정도에 악연이었다"고 폭로했다.이어 한지민은 "방송국 복도를 지나가면, 갑자기 넘어 뜨린다. 난 한복 입고 있는데. 사람들이 보던 말던 질질 끌고 갔다. 저를 MBC 바닥에 내동댕이쳤다. 제가 국민 봉지 과자 좋아하는데, ‘맨날 그런 것만 먹냐’고 자기 트렁크에 있는 미제 과자 자랑도 했다"고 덧붙였다.또 "'섹션 TV' 촬영하는데, '이산' 마지막 촬영날 손잡고 걸어가면 끝인데, 갑자기 문을 열고 나를 집어 넣더라. 발도 다 안 들어갔는데 그냥 쑤셔 넣었다"고 밝혔다.한지민은 "'이산' 제작발표회 때도 기자님들 다 있는데 나한테 호빗이라고 했다. 본인도 별로 안 크면서"라며 "다른 분들은 그렇게 하면 인성 논란 있지 않나. 선배님은 왜 욕을 안 먹는지 모르겠다"며 언성을 높였다.그러면서 한지민은 "한편으로는 너무 부럽다. 스트레스가 있을까. 내가 하고 싶은대로 하고 하는 일도 없으면서 돈도 버시고"라며 "'삼시세끼' 때도 파리 밖에 안 잡으셨다. 조금 어른 돼서 만났으면 그렇게 당하고만 있지는 않았을텐데"라고 아쉬워했다.뒤풀이에서도 한지민의 복수전은 계속됐다. 3분 야자타임을 제안한 한지민은 "야, 이서진. 진짜 그렇게 살지마. 여유로워서 취미로 방송하는거지?”라고 디스했다.이어 한지민은 “나한테 사과해. 나한테 죄지은 거에 대해서 인정하고 깍듯이 사과하면 내가 용서해주겠다”라고 말했다. 그러나 이서진은 “인정 못한다. 기억 안 난다”라고 모르쇠 했다.한지민은 원한을 좀 풀었냐는 제작진의 질문에 “반은 성공하고 반은 더 기분 나쁜 게 쌓인 것 같다. 저와의 과거를 인정하시면 그래도 기억은 하시는구나 했을 텐데. 어떻게 저렇게 제 것만 다르게 하는지”라며 분노했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr