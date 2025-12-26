사진=유튜브 '집대성'

가수 겸 배우 이준이 '워크맨' 논란이 어그로 끌기였다고 고백했다.26일 유튜브 채널 '집대성'에는 '우리 스무 살에 만났는데 벌써 내일모레 마흔이야..'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 대성은 2세대 아이돌 정용화, 윤두준, 이준과 함께했다.오프닝에서 이준은 "비스트 오랜만에 본다, 완전 라이벌이었다"며 윤두준을 맞이해 웃음을 자아냈다.이준은 KBS2 '1박 2일'과 유튜브 예능 '워크맨'에 출연하며 방송 도사가 된 모습을 보였다. 자체 편집점을 잡는 모습을 지적하자, 이준은 "이러면서 논란도 생기고"라며 악플 세례를 받았던 논란을 언급해 폭소케 했다.특히 이준은 피자 등장에 "1,000만 원쯤 하나? 요즘 피자 한 판에 2500만 원 하지 않냐"며 '워크맨'에서 세상 물정을 몰랐던 모습을 재현하며 자폭했다. 방송에 물든 이준에게 대성은 "'워크맨' 하더니 사람이 너무 변했다"고 말했다.이준은 지난 8월 '워크맨'에서 카페 점장에서 "월 1000만원은 벌지 않냐"고 물어 거센 비판을 받았다. 그는 해당 발언에 대해 "사실 제작진이 편집하자고 했는데, 내가 그냥 내자고 했다. 일부러 '워크맨'을 이준이 한다는 걸 알리고 싶었다"며 어그로 끌기였다고 고백했다.악플 후폭풍에 시달렸던 이준은 "이렇게까지 시끄러워질 줄은 몰랐다"면서 당시 "연예인들이 화폐 가치 개념이 없다"고 지적해 '개념 연예인'으로 등극한 딘딘에 대해서도 솔직한 마음을 드러냈다.이준은 "딘딘이 프로그램을 너무 많이 나오더라. 최근에 '피식쇼'도 나오고, 개념 연예인이 됐고, 호감형으로 바뀌었더라. 그렇게까지 될 애가 아닌데"라고 토로해 웃음을 선사했다.이준과 연습생 시절부터 친했던 정용화는 "형이 원래 똑똑한데 모르는 척을 엄청 많이 한다. 맨날 인스타 하면서 '이게 왜 유행이야?'라고 묻는다"며 '가짜의 삶'을 폭로했다.자신에게 화살이 쏠리자 이준은 "광희가 빠지면 내가 이렇게 되는구나"라며 한탄했다. 대성은 "왜 이렇게 종민이 형 같지"라며 말을 더듬는 이준에게 궁금증을 드러냈다. 정용화는 "원래 이준 형이 차분한데, 카메라 돌면 이렇게 얘기한다"고 폭로해 눈길을 끌었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr