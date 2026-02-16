사진제공=KBS '사장님 귀는 당나귀 귀

KBS2 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서 조서형이 박가람 셰프와 함께한 컬래버 디너쇼에서 호방한 한식에 섬세함까지 곁들인 요리들을 선보이며 차세대 한식 강자임을 입증했다. 위고비로 30kg 감량에 성공한 이순실은 발로 하는 경락 마사지로 작은 얼굴 만들기에 도전하며 리마인드 웨딩을 준비한다.지난 15일 방송된 KBS2 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’이하 ‘사당귀’) 344회는 최고 시청률 4.2%률 기록하며, 193주 연속 동시간대 예능 1위 자리를 지켰다. (닐슨 코리아 기준)조서형은 디테일이 생명인 파인 다이닝 디너쇼를 준비하며 평소와 다르게 긴장했다. 반면 박가람은 과거 해산물 레스토랑에서 2시간 동안 랍스터 50마리를 손질했던 경험을 바탕으로 능수능란하게 요리를 이어갔다. 디너쇼에는 '미슐랭 1스타' 김희은, ‘서울엄마’ 우정욱, '유행왕' 김훈, '쓰리스타킬러' 안진호, ‘히든천재’ 김태성, ‘반찬셰프’ 송하슬람, ‘간귀’ 현상욱, ‘영탉’ 오준탁 등 ‘흑백요리사’를 대표하는 요리사들이 초대돼 긴장감을 높였다.10개의 코스로 이뤄진 컬래버 디너쇼에서 조서형은 꽃문어, 활오징어, 물미역, 촛대 고동 등 제철을 맞은 해산물을 플래터로 선보였다. 김희은 셰프는 김소스에 넣은 들깨의 맛에, 우정욱 셰프는 처음 먹어본 촛대 고동 맛에 흥분을 감추지 못했다. 다른 셰프들도 “폭죽이 터지는 맛”, “바다의 모든 맛을 만끽하는 느낌”이라며 칭찬했다. 박가람은 ‘흑백요리사’에서 화제를 모았던 랍스터 요리를 재현했다. 시그니처인 튀일과 함께 서빙된 요리를 맛본 동료 요리사들은 “생존할 만 하다”며 입을 모았고, 김훈 셰프는 “내가 안성재가 된 것 같다”며 미소를 지었다.디너쇼의 마지막은 조서형의 오방떡국이 장식했다. 떡 없이 배추, 전복, 양지, 표고버섯으로 새롭게 재해석한 ‘오방떡국’을 맛 본 셰프들은 사발 드링킹을 하는가 하면, 국물 리필까지 요청하며 조서형의 손맛에 엄지를 치켜들었다. 이처럼 두 사람의 요리에 대한 동료 셰프들의 호평이 쏟아진 가운데, 조서형은 “다음에는 내 주방에서 해보자. 가마솥 요리는 쉽지 않을 것이다”며 다시 한번 컬래버레이션을 제안했다.이순실은 리마인드 웨딩 촬영을 앞두고 발로 경락 마사지를 하는 숍에서 작은 얼굴 만들기에 돌입했다. 얼굴 비대칭과 튀어나온 광대가 고민이라고 말한 이순실은 마사지 강도가 점점 강해지자 “장 이사가 나 죽으라고 데리고 온 것 아니냐”며 고통스러움을 표현해 웃음을 안겼다. 마사지가 끝난 후 부기가 빠진 얼굴을 확인한 이순실은 “얼굴을 더 밀어달라”며 만족감을 표시해 재미를 더했다.카리스마로 주방을 호령하는 ‘고기 갱스터’ 데이비드 리는 미모의 미국인 아내 로사 앞에서 ‘귀여운 사랑꾼’ 면모를 드러냈다. 데이비드 리는 첫 눈에 반했던 아내에게 요리로 플러팅한 사연도 공개했다. 아내가 “그때 왜 서비스를 계속 보낸 거야?”라고 묻자 데이비드 리는 “예쁘니까, 지금도 예뻐”라며 결혼 19년차에도 변함없는 애정을 과시했다. 데이비드 리는 한국어에 서툰 아내에게 한국어를 알려주겠다며 “사람들한테 ‘내 남편은 박보검이에요’라고 말하면 잘 해 줄거다”고 말해 폭소를 유발했다.데이비드 리는 제자이자 연매출 50억 규모의 식당을 운영중인 박재현 대표의 가게를 찾아 자신이 무료로 컨설팅해준 갈비찜을 비롯해 식당의 대표 음식을 점검했다. 데이비드 리는 요리를 맛보며 “여전히 맛있다. 갈비찜에 고추, 당근이 보이게 시각적인 효과를 조금 더 신경 쓰면 좋겠다”며 스승다운 조언으로 훈훈함을 자아냈다.신메뉴 개발을 위해 제자들과 함께 K-푸드 시장조사를 나선 데이비드 리는 젓발효삼겹살, 프렌치를 접목한 흑돼지 국밥, 매운 쪽갈비 등을 통해 아이디어를 얻었다. 그는 “한식은 정말 대단한 것 같다”라며 “떠오르는 아이디어들을 정리해서 좋은 메뉴를 만들어 보겠다”고 밝혔다. 방송 말미 김숙이 “재현 대표님한테 궁금한 게 많다”고 하자 데이비드 리는 “재현이가 바쁘다”며 관심을 사전 차단해 웃음을 선사했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr