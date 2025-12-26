사진=손담비 유튜브

가수 겸 배우 손담비가 이규혁이 '무릎 꿇는 남편'이라고 폭로했다.26일 유튜브 채널 '담비손 DambiXon'에는 '담비에게 혼났을땐 X 생각하는 남편과 해이와 첫 크리스마스'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 손담비는 이규혁과 단둘이 데이트에 나섰다. 그는 "아기 낳고 둘이 외식 오랜만이다"라며 이사 갈 새집을 위해 건배했다. 그리고는 "새로운 출발을 위하여, 더 열심히 일하자"고 다짐했다.딸 해이 양육에 대해 손담비는 "힘들긴 더럽게 힘든데, 내가 엄마는 엄마다. 아까 해이가 웃으면서 나한테 오는데 심장이 아렸다"며 애정을 표현했다.이규혁은 "해이가 천생 여자 스타일은 아니다. 그래서 좋다"면서 "해이 없었으면 이렇게 애교부리기가 안 됐을 거다. 처음에는 어색했는데 이제는 쉽다. 또 요즘에는 화가 안 난다. 그렇게 쓰는 에너지가 아깝다"며 아이 탄생 후 달라진 모습을 보였다.이에 동감한 손담비는 "나는 아직 화가 조금 남았나? 오빠한테 화를 제일 많이 낸다"고 털어놨다. 이규혁은 "'오빠밖에 없어' 하면서 오빠한테 화를 내지. 그때마다 딴생각한다"고 고백해 폭소케 했다.친구들과 오마카세를 즐기던 중 이규혁은 "나는 일 생기면 담비한테 '오늘 술자리가 있어'라고 말한다"면서 당당한 남편의 모습을 주장했다.그러나 손담비는 "그런 적 없다. 무릎 꿇고 한 적은 있다"면서 "오빠가 술 많이 마시면 무릎 슬라이딩을 한다"고 폭로했다. 이규혁은 "무릎은 아무것도 아니야. 꿇으라고 있는 거"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.마지막으로 육아 일상도 공개했다. 손담비는 생후 약 8개월 된 딸에 대해 "다른 아이들은 기는데, 우리 해이는 기는 걸 뛰어넘고 걷고 싶어 한다"고 자랑했다. 셋이 처음 맞이하는 크리스마스. 손담비는 이규혁과 직접 만든 오너먼트를 보여주며 "다 물려줄게요"라고 약속해 눈길을 끌었다.한편, 손담비는 스피드 스케이팅 국가대표 출신 이규혁 감독과 2022년 5월 결혼해, 지난 4월 딸 해이를 품어 안았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr