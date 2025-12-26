사진=유튜브 '도장TV'

'도장TV' 도경완이 최근 독립한 장윤정에게 서운함을 토로했다.26일 유튜브 채널 '도장TV'에는 '제주에서 처음 만난 사람들과 찐하게 송년회하고 왔습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 도경완은 아내 장윤정, 스태프와 함께 제주도에서 워크숍을 즐겼다. 도경완의 단독 오프닝 촬영에, 장윤정은 "아 연예인병 걸렸어요? 너무 꼴 보기 싫어요"라고 지적해 웃음을 자아냈다.장윤정이 얼굴을 돌리며 촬영을 거부하자, 도경완은 "아 도장 TV잖아요"라고 강조해 눈길을 끌었다. 장윤정은 최근 남편 도경완과 함께 운영하던 '도장TV'에서 독립해 자신만의 단독 채널 '장공장장윤정'을 개설해 인기를 끌고 있다.도경완은 "지금 조회수가 난리다. 장윤정 씨가 따로 살림 차린 후 '도장TV' 조회수가 2만이 안 넘는다"면서 "어떻게 이렇게 무책임하게 막 혼자 살림 차려 나가서 자기 혼자 독식을 하냐. 조휘수가 막 30만씩 나오더라"고 토로했다. 장윤정은 "죄송합니다"고 미안함을 내비쳤다.도장 부부는 현지 대리기사가 추천해 준 맛집에서 대화를 나눴다. 장윤정은 "너무 행복하다. 블로그보다 현지인 말을 들어야 한다"며 찐맛집에 만족감을 드러냈다.도경완은 "표선에서 애인과 함께 오셨던 기사님. 너무 감사하다. 그런데 대리비 여친이 80% 가져가는 건 너무한 거 아니냐"며 의문을 드러냈다. 장윤정은 "사랑하는 거지"라고 정의했고, 도경완은 "우리도 조회수 자기가 80% 내가 20%"이라며 너스레를 떨었다.현지인 추천 서귀포 맛집에서 도장 부부는 여러 시민과 어울렸다. 장윤정에게만 사인 요청이 들어오자, 도경완은 "같이 있는데, 한 사람한테만 사인받는 게"라며 서운함을 내비쳤다. 그러나 곧 다른 사람들이 두 사람 모두에게 사인을 요청하며 훈훈한 분위기가 됐다.도장 부부는 가게 사장에게 옥돔구이 서비스를 받았고, 말미에는 손님이 직접 부부의 밥값을 결제했다. 뒤늦게 사실을 안 장윤정이 "아니다"라며 손사래를 쳤지만, 결제한 시민은 "20~30분간 웃게 해줘서 고맙다"며 제주도의 정을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr