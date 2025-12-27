이미지 크게보기 사진 = MBN·채널S '전현무계획3'

이미지 크게보기 사진 = MBN·채널S '전현무계획3'

소녀시대 효연이 '소녀시대 수입 1위' 질문에 솔직하게 답변했다.26일 방송된 MBN·채널S 예능 '전현무계획3' 11회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 경주의 숨은 맛집을 터는 먹트립에 나선 가운데, 소녀시대 효연이 합류했다.이날 방송에서 곽튜브가 "소녀시대 멤버들은 밥값을 누가 내냐"고 묻자 전현무는 "효연이 내야지. 제일 많이 벌잖아"고 예상했다. 하지만 효연은 "윤아, 태연이가 저보다 더 많이 벌 것 같다"며 전현무의 예상과는 다른 답변으로 눈길을 끌었다.주로 경사날에 만난다며 효연은 "생일이나, 이럴 때 만나는데 만나자고 하는 사람이 낸다"며 "오래된 연인처럼 서로 배려하고 지낸다"며 18년째 돈독한 우정을 이어가고 있다고 말했다.이어 소녀시대는 데뷔 초부터 서로 싸운 적이 없다고. 효연은 "윤아가 드라마 촬영을 할 때 잠잘 시간이 겨우 2~3시간이었는데, 우리도 윤아가 돌아올 때까지 안 자고 기다렸다가 수다 떨고, 윤아는 또 촬영 가고 그랬다"며 소녀시대 시절에 대한 그리움을 전했다.한편 윤아는 지난 2018년 10월 강남구 청담동에 위치한 건물을 100억원(3.3㎡당 약 7068만원)에 매입한 소식이 알려져 화제를 모은 바 있다. 해당 건물에서 약 300m 거리에 있는 건물이 2023년 6월 평당 1억 7200만 원에 거래된 사례가 있는 바. 윤아의 건물 현재 시세는 250억 원 이상으로 추정된다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr