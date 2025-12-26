TV텐 바로가기
그룹 베이비몬스터가 해외 일정 참석 차 26일 오후 인천국제공항을 통해 태국으로 출국했다.
베이비몬스터, 비주얼 파라다이스 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

