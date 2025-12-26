SNS

배우 전혜진이 남편 이천희와 럽스타그램을 선보였다.지난 25일 전혜진은 자신의 계정에 "Merry christmassss🎄💋"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 전혜진은 이천희와 단란한 크리스마스를 보내고 있다. 이들은 선물을 주고 받으며 트리 앞에서 인증샷을 남겼다.한편 1988년생으로 올해 37세인 전혜진은 1998년 데뷔해 올해 27주년을 맞았다. 그는 2011년 3월, 9살 연상의 배우 이천희와 결혼해 그해 7월 딸 소유 양을 출산해 슬하에 두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr