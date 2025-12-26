박명수/ 사진=텐아시아 DB

방송인 박명수가 영화계 불황에 소신 발언을 했다.26일 방송된 KBS 쿨 FM '박명수의 라디오쇼'('라디오쇼')에서는 게스트 전민기가 함께한 가운데 검색N차트 코너가 진행됐다.이날 박명수는 영화관 관객 감소와 관련해 자신의 생각을 밝혔다. 그는 "많은 분이 영화관에 관객이 없다고 얘기한다"며 "재밌지 않으니까 안 오는 것"이라고 일침을 가했다.박명수는 "재밌는 영화를 만들면 관객은 무조건 오게 돼 있다"고 말했다. 이어 "너무 심하게 얘기했나?"라고 덧붙인 그는 "그만큼 관객들의 수준이 높아졌다는 뜻"이라고 설명했다.더불어 "개그맨은 웃겨야 하고, 영화는 재밌어야 한다. 방법은 없다"고 강조했다. 박명수는 "난 올해 못 웃겼다. 그래서 일이 많이 줄었다"고 셀프 디스해 웃음을 자아냈다.그러면서 "웃길 수 있다고 해서 항상 웃길 수 있는 건 아니다. '라디오쇼'는 동시간대 1등을 하고 있다"며 "그것만으로도 만족하고 앞으로도 열심히 하겠다"고 말해 훈훈한 분위기를 만들었다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr