사진=모덴베리코리아

걸그룹 퓨리티 출신 조시윤, 에어헌드레드 하민기, MBC 소년판타지 출신 강이랑이 뭉친다. 앞서 하민기는 신전떡볶이 대표의 조카로 알려져 '떡볶이 재벌 3세'라는 수식어를 얻었다.모덴베리코리아 측은 26일 "조시윤, 하민기, 강이랑이 오는 1월 19일, 프로젝트 디지털 싱글 '눈꽃밤(SNOW NIGHT)'을 발매한다"라고 전했다. 이번 곡은 Mnet '아이랜드2' 출신 김민솔이 프로듀싱을 맡아 곡의 완성도를 한층 끌어올렸다. 김민솔은 아티스트들의 개성과 목소리를 최대한 살리는 동시에, 겨울 감성을 극대화한 편곡과 사운드로 '눈꽃밤'에 깊이를 더했다.조시윤은 2012년에 DSP미디어 소속 걸그룹 퓨리티로 데뷔했으며 근래 CO2엔터테인먼트와 전속계약을 체결하며 새 출발을 알렸다. 하민기와 강이랑은 모덴베리코리아 소속 연습생으로, 이번 프로젝트를 통해 특별한 경험을 쌓을 예정이다.'눈꽃밤'은 2026년 1월 19일 각종 음원 플랫폼에서 공개되며, 모덴베리코리아 측은 "원래 참여 예정이었던 AOA 출신 권민아는 전속계약 해지와 함께 이번 프로젝트에서 제외됐다"라고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr