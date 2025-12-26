텐아시아 DB

사진제공 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

‘신상출시 편스토랑’ 남보라 가족이 완전체로 출격한다.26일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 남보라네 13남매 대가족의 가족체육대회가 공개된다. 남보라네 가족이 완전체로 방송에 출연하는 것은 20여 년 전 ‘인간극장’ 이후 처음이다.이날 공개되는 VCR 속 남보라는 대용량 끝판왕 어머니와 함께 열심히 만든 역대급 대용량 음식을 싸 들고 한 체육관으로 향했다. 자매들, 형제들, 이번 방송을 통해 예능에 최초로 등장한 13남매의 아버지까지 대가족이 모두 모였다. 20년 전 ‘인간극장’ 때 모습과 현재의 모습이 함께 공개되며 흐뭇한 웃음을 자아냈다. 대가족이 모두 모인 이유는 가족체육대회를 위해서다. 직계가족만으로 체육대회가 가능한 진귀한 풍경, 가족체육대회를 위해 체육관까지 빌린 대가족 스케일에 ‘편스토랑’ 식구들은 “중소기업 MT인 줄 알겠다”라며 혀를 내둘렀다.체육대회 시작 전 13남매 장녀 남보라는 이긴 팀이 가져갈 상금 100만 원과 MVP 한 명에게 줄 금 1돈을 공개, 가족들의 뜨거운 함성을 이끌어냈다. 남보라는 “요즘 금값이 어마어마하다. 내가 이 금을 샀을 때 78만 원이었는데 지금은 (녹화 기준) 80만 원이다. 금값은 계속 오른다. 가지고만 있어도 돈을 버는 금 1돈!”이라고 외쳤다.이날 남보라 13남매 대가족은 아빠팀과 엄마팀으로 나눠 줄다리기, 닭싸움, 계주까지 총 3경기를 치렀다. 상금 100만 원과 금 1돈을 얻기 위한 불꽃 튀는 경쟁에 분위기만큼은 올림픽 버금가는 긴장감이 감돌아 웃음을 줬다. 몸싸움은 물론, 본의 아니게 상상초월 몸개그가 포착되기도 하고, 급기야 비디오 판독 사태까지 벌어졌다고. 이를 지켜보던 ‘편스토랑’ 식구들은 “가족 체육대회인데 이렇게까지 한다고?”라며 놀란다.막강한 스케일을 자랑하는 남가네 체육대회에서 상금 100만 원과 금 1돈을 가져간 주인공은 누구일까. VCR을 보며 남보라 본인도 “이 영상은 가족끼리 두고두고 돌려 봐야겠다”라고 웃음을 터트린 우당탕탕 남가네 체육대회 현장은 26일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr