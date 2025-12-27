사진=티빙

사진=티빙

사진=티빙

이윤진과 이혼 소송 중이라고 알려진 배우 이범수가 작품을 통해 활약하고 있다.티빙 오리지널 '빌런즈'에서 국정원 수사관 차기태를 맡은 이범수는 3~4회에서 취조실에서는 심리전으로 진술의 흐름을 잡고, 현장에서는 분위기와 리더십으로 수사의 속도를 끌어올리며 캐릭터의 결을 확장했다. 말의 템포와 침묵으로 압박감을 만들고, 직접 확인하는 집요함으로 완성도를 더했다.취조실 장면에서 차기태의 방식은 단순히 몰아붙이는 심문이 아니라, 상대의 진술을 이끌어내는 심리전에 가까웠다. 한수현(이민정 분)과 마주한 차기태는 말의 결을 바꿔가며 상대가 스스로 진술의 문을 열도록 유도한다. 다독이는 듯하다가도 결정적 순간에는 질문을 좁혀 들어가고, 대답을 끝까지 들은 뒤 핵심만 짧게 확인하는 방식으로 압박감을 높인다. 표정과 말끝, 침묵의 타이밍이 맞물리며 취조실 장면의 긴장감을 견인했다.3~4회는 차기태가 책상 앞의 수사관으로만 남지 않는다는 점을 분명히 한다. 차기태는 상황을 직접 확인하며 수사를 앞으로 밀고 나간다. 현장에서는 공간을 장악하는 분위기와 팀의 흐름을 잡는 리더십, 단서를 놓치지 않으려는 집요함이 자연스럽게 드러난다. 말로 진실의 실마리를 끌어낸 뒤, 현장에서 확인으로 수사의 설득력을 완성하는 성격이 차기태를 더 입체적으로 만들었다.이범수는 차기태를 서사의 길잡이이자 중심축으로 탄탄하게 완성했다. 사건의 맥락을 정리하고 다음 흐름을 제시하며 시청자가 서사를 따라가도록 돕는 동시에, 한발 앞서 상황을 읽는 판단과 결단으로 전개를 이끈다. 3~4회에서 차기태의 존재감이 한층 커진 이유다.무엇보다 이범수의 연기 내공은 디테일에서 힘을 발휘했다. 말끝의 온도, 침묵을 두는 타이밍, 시선의 변화만으로 심리전의 분위기를 바꾸고, 현장에서는 단단한 에너지로 장면의 중심을 잡는다. 취조실에서는 말의 리듬으로, 현장에서는 행동의 결로 캐릭터를 완성하며 '빌런즈'의 긴장감을 끌어올리고 있다.'빌런즈'는 매주 목요일 티빙을 통해 공개되며, HBO Max를 통해 아시아 태평양 17개 국가 및 지역, 디즈니+ 재팬을 통해 일본에서도 시청할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr