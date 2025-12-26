조유정, '기억 장애' 신시아의 든든한 절친…'오세이사'로 눈도장

사진제공=바이포엠스튜디오

배우 조유정이 영화 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'(이하 '오세이사')를 통해 강렬한 눈도장을 찍으며, 2026년이 기대되는 배우로 떠올랐다.'오세이사'는 매일 하루의 기억을 잃는 한서윤(신시아 분)과 매일 그녀의 기억을 채워주는 김재원(추영우 분)이 서로를 지키며 기억해가는 청춘 멜로다.조유정은 극 중 기억 장애를 앓는 한서윤과 절친인 최지민 역을 맡았다. 조유정은 첫 스크린 데뷔작임에도 불구하고 절제된 연기로 몰입력을 보여줬다. 또한 특유의 유니크한 마스크로 캐릭터의 매력을 배가했다.특히 조유정은 극 중 한서윤과 김재원, 두 주인공의 비밀을 공유하는 서사적 연결점의 역할을 톡톡히 했다. 조유정은 때로는 뾰족하고, 때로는 순수한 면모로 캐릭터에 다채로움을 더했다. 당차지만 서툰, 청춘의 질감을 현실적으로 그려낸 가운데 조유정의 섬세한 감정 연기는 이야기의 균형을 잡으며 관객들의 시선을 단단히 붙들었다.조유정은 2018년 '서른이지만 열일곱입니다'로 데뷔해 '좋아하면 울리는 시즌1', '사랑은 뷰티풀 인생은 원더풀', '청춘기록', '어른연습생' 등 TV와 OTT를 오가며 연기 스펙트럼을 넓혀왔다. 꾸준히 연기 활동을 이어온 조유정은 첫 영화 '오세이사'를 통해 '성장형 배우'로 거듭나며 존재감을 더욱 확장할 것으로 기대된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr