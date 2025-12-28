사진제공=MBC

이보영과 결혼한 배우 지성이 '판사 이한영'을 통해 11년 만에 MBC에 복귀한다.내년 1월 2일 방송되는 MBC 새 금토드라마 '판사 이한영'은 거대 로펌의 노예로 살다가 10년 전으로 회귀한 적폐 판사 이한영(지성 분)이 새로운 선택으로 거악을 응징하는 정의 구현 회귀 드라마다.지성과 함께 배우 박희순과 원진아가 출연한다. 박희순은 극 중 자신이 생각하는 정의를 이루기 위해 수단과 방법을 가리지 않는 서울중앙지법 형사수석부장판사 강신진 역을 맡았다. 남들의 약점을 무기 삼아 사법부를 장악해 가는 그는 강렬한 눈빛으로 분위기를 압도하고, 은은한 미소 속에서는 판을 뒤흔드는 자신감과 내재된 우월감이 묻어난다.그런가 하면 서울중앙지검 검사 김진아로 분한 원진아는 검사복과 단정한 옷차림, 진지한 눈빛으로 강직한 법조인 모멘트를 뽐낸다. 사진만으로도 느껴지는 단단한 분위기는 진아가 아버지의 생명을 위협한 자에게 죗값을 묻기 위해 거침없이 내달리는 인물임을 잘 표현하고 있다.제작진은 "지성, 박희순, 원진아 배우가 '판사 이한영'에서 펼칠 활약에 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.'판사 이한영'은 내년 1월 2일 오후 9시 40분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr