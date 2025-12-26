[사진 = nCH 엔터테인먼트 제공]

그룹 엔싸인이 새 싱글의 무드를 엿볼 수 있는 포토를 공개했다.엔싸인은 지난 24일과 26일 공식 SNS를 통해 새 싱글 'Funky like me(펑키 라이크 미)'의 첫 번째 콘셉트 포토를 게재했다.공개된 콘셉트 포토 속 엔싸인은 유니크하면서도 캐주얼한 스타일링을 완벽하게 소화하며 훈훈한 비주얼을 드러내고 있다. 장난기 가득한 포즈와 강렬한 무드를 전하는 레드 배경은 엔싸인의 펑키한 매력을 더욱 돋보이게 만들었다.또 다른 이미지에서도 멤버들은 자유분방한 무드가 느껴지는 구도로 시선을 사로잡았다. 엔싸인은 베레모, 풍성한 퍼, 안경, 화려한 메이크업을 통해 다채로운 매력을 각인시켰다.'Funky like me'는 지난 6월 발매한 스페셜 앨범 'Itty Bitty(이티 비티)' 이후 엔싸인이 약 7개월 만에 공개하는 신보다. 멤버들은 이번 싱글을 통해 한층 업그레이드된 가창력과 무대 장악력, 퍼포먼스를 선보이며 글로벌 팬들의 취향을 저격할 예정이다.티징 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 기대감을 고조시키고 있는 엔싸인은 앞서 '2025 KBS 가요대축제 글로벌 페스티벌'과 홀 투어 도쿄 공연에서 'Funky like me' 무대를 선공개했다.한편 엔싸인의 새 싱글 'Funky like me'는 내년 1월 13일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr