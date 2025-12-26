김장훈, '미르 결혼식 해프닝' 사과문 안 내린 이유 있었다 [전문]

그룹 엠블랙 출신 미르(34·본명 방철용)의 결혼식이 비공개가 아니었다고 밝혀진 가운데, 논란의 중심에 섰던 가수 김장훈이 직접 심경을 전했다.김장훈은 25일 자신의 SNS에 장문의 글을 올려 심경을 밝혔다. 그는 "미르 결혼식 영상 논란 관련, 이번 사건을 통해 오히려 여러분께 감사의 말씀과 큰 감동을 받았다"고 말했다.김장훈은 결혼식이 비공개로 진행된 게 아니었단 사실을 22일 사과문을 올리자마자 알았다고 한다. 그는 "사과문을 올렸는데 올리자마자 은아한테 연락이 와서는 빨리 사과문 내리라고 하더라. 비공개라고 어디서도 얘기한 적이 없다고. 그냥 인기가 없어서 기자들이 안 온거라고 했다. 방가네 답죠?"라고 했다.그는 "그런데 사과문을 내릴 수가 없었습니다. 첫 번째는, 사과문을 내리면 이유를 써야 하는데 '비공개가 아니었다'라고 하면 또 시끄러워지겠더라. 결혼은 인생의 가장 큰 축복이자 경사인데 어떤 이유에서든 동생 결혼에 두 번이나 논란이 나면 안 되겠다 싶어서 '그냥 간만에 욕 좀 먹자. 욕먹어 본지 오래 됐다'라고 생각하며 해명 글 안 올리고 가만히 있기로 했다"며 속 깊은 면모를 보였다.김장훈은 "두 번째는, 여러분 때문이다. 욕을 안 하더라. '악의로 그런 거 아닌데. 몰라서 그런 건데'라면서 나를 감싸 줘서 감동받았다"며 "사람들이 나의 부족한 인격에도 불구하고 비난보다는 응원과 지지를 더 보내주신다고 느끼고 산다. 그런 것들이 나를 좀 더 인간답게,더 선하게 살도록 이끄는 힘이기도 하다"고 말해 감동을 안겼다.미르는 지난 21일 경기도 성남의 한 장소에서 1살 연상의 연인과 결혼식을 올렸다. 미르 측은 "두 사람은 신뢰를 바탕으로 한 교제 끝에 부부의 연을 맺게 됐다"고 밝혔다. 이로써 미르는 엠블랙 멤버 중 지오, 천둥에 이어 세 번째로 유부남 대열에 합류했다.미르의 결혼식 축가를 담당한 김장훈은 당일 신랑 신부의 모습이 담긴 영상을 올렸다. 이를 두고 일부 누리꾼들이 비연예인인 신부 얼굴이 노출된 것을 두고 지적했고, 비공개 결혼식이 아니었냐는 이야기도 나왔다.논란이 불거지자 김장훈은 게시물을 내리고 "비공개일 줄은 꿈에도 생각지 못했다. 비공개라는 걸 전혀 모르고 있다가 뉴스에 제 이야기가 있다는 말을 매니저에게 듣고 급하게 내렸다. 하지만 이미 다 퍼진 상태이니 다시 담을 수도 없게 됐다"고 고개를 숙였다. 그러나 이후 미르 측이 유튜브를 통해 비공개 결혼식이 아니었다고 밝히며 논란이 종결됐다.미르 결혼식 영상 논란 관련, 이번 사건을 통해 오히려 여러분께 감사의 말씀과 큰 감동을 받았음을 전합니다.조금 전에 방가네 유튜브에 논란 해명영상이 올라오고, 기사들이 나오니 크리스마스 날 혼자 잘 쉬고 있는데 지인들한테서 연락들이 또 떼거지로 오더라고요. 기사들이 또 난리가 났다고..결혼식이 비공개가 아닌건 22일에 사과문 올리자마자 알았습니다. 21일에 미르 결혼식 다녀와서 신부신랑 퇴장 영상 올리고 '비공개인데 영상 올렸다고 여론의 뭇매를 맞고 있다'라고 기사들이 엄청나게 나고 있다며 매니저및 지인들로부터 연락이 왔었죠.그래서 사과문을 올렸는데 올리자마자 은아한테 연락이 와서는 빨리 사과문 내리라고 하더라고요. 비공개 아니고, 비공개라고 어디서도 얘기한 적이 없다고. 그냥 인기가 없어서 기자들이 안 온거라고~방가네답죠?근데 찬찬히 생각을 해보니 사과문을 내릴 수가 없었습니다. 두가지 이유인데 첫 번째는, 사과문을 내리면 이유를 써야 하는데 '비공개가 아니었다'라고 하면 또 시끄러워지겠더라고요. 기자가 문제다, 왜 비공개가 아닌 걸 확실히 얘기 안 했냐, 그래도 일반인인데 조심했어야지 등~ 사람에겐 여러가지 생각들이 있으니까요. 결혼은 인생의 가장 큰 축복이자 경사인데 어떤 이유에서든 동생 결혼에 두 번이나 논란이 나면 안 되겠다 싶어서 '그냥 간만에 욕 좀 먹자~욕 먹어 본 지오래 됐다'라고 생각하며 해명글 안 올리고 가만히 있기로 했습니다.두 번째는, 여러분 때문인데요. 욕을 안 하시던데요? 악의로 그런 거 아닌데.. 몰라서 그런건데.. 라면서 저를 감싸 주셨죠. 아~너무 감동 받았습니다ㅜㅜ 세상이 각박해졌다~인터넷 키보드워리어가 문제다~ 하면서 요즘 세태를 많이들 걱정하잖아요? 근데 가끔씩 제가 느끼고 대하는 세상에는 아름다운 사람들이 훨씬 훨~~~~씬 많습니다.여기서 살짝 왕자병이라면, 특히 저는 사람들이 저의 부족한 인격에도 불구하고 비난보다는 응원과 지지를 더 보내주신다고 느끼고 삽니다. 그런 것들이 저를 좀 더 인간답게,더 선하게 살도록 이끄는 힘이기도 하죠. 약간의 억울함도 있었지만 여러분들이 믿어주시고 이해해 주시는만큼, 조용히 저를 되돌아 보는 최고의 크리스마스를 보내기로 했고 그러고 있습니다.결론은, 내 자리에서 내 할일만 열심히 하자. 계속 부산공연과 전국투어 연출에 대해 생각했고 발성연습 열심히 했고, 연말 연초에 계획되어 있는 나눔행사들 생각하면서 기분 UP시키고..그랬습니다. 특히 연말에는 이 시대의 진정한 기부천사 션♡과 함께 처음으로 공동나눔행사가 있어서 매우 설렙니다. 언제나 저를 가르치는 건 여러분 뿐입니다. 늘 감사드리며 살고 있구요. 좀 더 좋은사람 되도록 하루하루 조금씩이라도 나아가겠습니다.진심으로 감사드립니다♡김장훈 올림PS:이번 일을 아름답게 마무리 하려면 조만간 장성에 가서 기순이 형님네(은아 아빠)사과를 완판을 시키고 오는 것이 아닐까..생각됩니다.방가네 유튜브에서 뵙겠습니다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr