사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

영화 '아바타: 불과 재'(이하 '아바타3')가 300만 관객을 돌파하며 크리스마스 연휴 극장가를 사로잡았다.영화관입장권 통합전산망에 따르면 '아바타3'가 개봉 10일차인 오늘(26일) 오전 7시 기준 313만 8433명의 누적 관객수를 동원하며 300만 관객을 돌파했다. 특히 17일 개봉 이후, 9일 연속 국내 박스오피스 1위를 차지하고 있다. 뿐만 아니라 전날인 25일 크리스마스 당일에는 하루 동안 64만 285명의 관객을 동원하며 박스오피스 1위를 기록했다. 이 가운데 예매율 역시 꾸준히 1위를 기록하고 있다.'아바타3'는 제이크와 네이티리의 첫째 아들 ‘네테이얌’의 죽음 이후 슬픔에 빠진 설리 가족 앞에 바랑이 이끄는 재의 부족이 등장하며 불과 재로 뒤덮인 판도라에서 펼쳐지는 더욱 거대한 위기를 담은 이야기. 국내 1362만 관객을 동원하며 전 세계적인 흥행을 거둔 '아바타' 시리즈의 세 번째 작품으로 지금 전국 극장에서 상영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr