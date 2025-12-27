사진=tvN

박신혜가 '언더커버 미쓰홍'을 선택한 이유를 밝혔다. 앞서 그는 2022년 1살 연하 배우 최태준과 결혼했다.2026년 1월 17일(토) 첫 방송 예정인 tvN 새 토·일 드라마 '언더커버 미쓰홍'은 1990년대 세기말, 30대 엘리트 증권감독관 홍금보(박신혜 분)가 수상한 자금의 흐름이 포착된 증권사에 20살 말단 사원으로 위장 취업하며 벌어지는 좌충우돌 레트로 오피스 코미디 드라마다.'언더커버 미쓰홍'은 자타공인 흥행퀸 박신혜와 tvN의 만남으로 기대를 모으는 가운데 고경표, 하윤경, 조한결 등 쟁쟁한 배우들이 대거 합류하며 완벽한 시너지를 예고한다. 여기에 '기름진 멜로', '사내맞선', '수상한 파트너' 등을 연출한 박선호 감독이 의기투합해 세기말 오피스 코미디 드라마로 색다른 재미를 선사할 전망이다.박신혜는 "지금까지 도전해보지 않았던 시대극이라 끌렸다. 여성의 사회적 성공이 쉽지만은 않았던 시대에, 증권감독원 에이스로 활약하던 홍금보가 말단사원으로 위장 취업까지 한다는 소재가 무척 흥미롭고 매력적으로 다가왔다"라며 '언더커버 미쓰홍' 출연 계기를 밝혔다.또한 "금보는 솔직하고 끈기가 있는 친구다. 치열한 경쟁 속에서 살아남은 독종이기도 하다. 또한 가부장적인 사회적 분위기에도 기죽거나 움츠러들지 않고, 자기 능력을 발휘하며 씩씩하게 앞으로 나아간다. 이 점이 금보가 가진 가장 큰 매력이다"라고 캐릭터를 소개하며 애정을 드러냈다.박신혜가 꼽은 또 다른 관전 포인트는 '캐릭터 간의 관계성'을 꼽았다. 박신혜는 "증권감독원과 한민증권 위기관리본부 구성원들은 물론이고, 특히 301호 기숙사 4인방의 케미스트리는 놓칠 수 없는 재미가 될 것"이라고 강조했다. 마지막으로 예비 시청자들을 향해 "금보가 떨리는 위장 취업을 무사히 마무리 지을 수 있을지, 한민증권의 미래는 어떻게 될지 많은 기대 부탁드린다"는 인사를 전했다.'언더커버 미쓰홍'은 2026년 1월 17일(토) 밤 9시 10분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr