사진=이주승 SNS

배우 이주승이 MBC 예능 '나 혼자 산다' 멤버들이 아닌 가족 그리고 지인들과 크리스마스를 즐겼다.이주승은 지난 25일 자신의 인스타그램에 "디카와 폰카의 조화. 다들 해피 메리 크리스마스!✨️🎄"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이주승이 성탄절을 보내고 있는 모습. 그는 모친과 반려견 그리고 지인들을 만나며 풍성한 연말을 즐겼다. 특히 이같은 이주승의 게시물에 한 지인은 "안 울고 잘 보냈지?"라며 걱정 섞인 안부를 물었다.한편 이주승은 2025년 SBS 드라마 '우리영화'에 출연했다. 예능은 MBC '나 혼자 산다'에 고정 출연 중이다. '나 혼자 산다' 고정 출연자였던 박나래는 전 매니저들과의 진실 공방 및 불법 의료 행위 논란로 모든 방송 활동을 중단한 상태다. 동반 출연했던 그룹 샤이니 멤버 키도 박나래의 불법 의료 행위와 연관된 인물과 인연을 맺고 불법 시술 의혹이 불거져 모든 방송 활동을 중단했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr