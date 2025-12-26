손종원 셰프, 결국 눈물 흘렸다…얼마나 참기 힘들었으면 "초면 아니냐" ('냉부해')

사진=텐아시아DB

손종원 셰프가 눈물을 흘린다.오는 28일 오후 9시 방송되는 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에서는 한 해에 백상예술대상 여자 예능상과 청룡시리즈어워즈 여자 예능인 상을 모두 석권하며, 진정한 예능 대세로 자리매김한 코미디언 이수지가 냉장고를 공개한다.이날 방송에서는 이수지의 압도적인 존재감이 여실히 드러난다. 뛰어난 관찰력과 연기력을 바탕으로 다양한 인물을 소화하며 '천의 얼굴'이라는 수식어를 얻은 이수지는 '냉부' 셰프 중 한 명을 완벽하게 따라 해 스튜디오를 초토화한다. 직접 조리대에 나가 셰프의 동작을 디테일하게 재현하자, 출연진은 "저런 포인트를 어떻게 찾아내지?", "레스토랑에서 보면 진짜 저렇게 한다"며 웃음과 감탄을 동시에 터뜨린다.이어 이수지의 다양한 부캐와 관련된 에피소드가 공개돼 관심이 집중된다. 그는 최근 음식을 사랑하는 래퍼 '햄부기' 캐릭터로 큰 사랑을 받으며 음악방송은 물론 워터밤 무대까지 섭렵하고 있다. 이에 김원훈이 "수지 선배의 워터밤 무대를 직접 본 적이 있다"며 비하인드를 전하자, 손종원은 웃음을 참지 못하고 급기야 눈물까지 흘린다. 이를 본 이수지는 "저희 초면 아니에요?"라며 능청스럽게 받아쳐 현장을 웃음바다로 만든다.이수지가 '여배우 아침 루틴'을 소개해 흥미를 더한다. 연예계 대표 '쩝쩝박사'답게 그의 냉장고에서는 각종 '잇템'들이 발견되고, 이수지는 순식간에 여배우 모드로 전환해 "평소 건강을 위해 아침 식사에 신경을 많이 쓴다"고 말한다.그러나 곧이어 공개된 식습관이 앞선 발언과 묘하게 어긋나자, 안정환은 "아침에 뭘 많이 드시네요"라며 농담을 던지고, 셰프들 역시 고개를 갸웃하며 웃음을 터뜨린다. 이어 이수지가 자신만의 논리를 끝까지 밀어붙이자 출연진은 "혹시 쌍둥이 있으세요?", "자아가 너무 다르다"며 폭소를 이어간다는 후문이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr