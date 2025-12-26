배우 차서원이 첫 로맨틱 코미디 장르에 도전한다. 앞서 그는 2023년 엄현경과 결혼했다.
2026년 1월 5일(월) 첫 방송 예정인 tvN 새 월화드라마 '스프링 피버'는 찬바람 쌩쌩부는 교사 윤봄(이주빈 분)과 불타는 심장을 가진 남자 선재규(안보현 분)의 얼어붙은 마음도 녹일 봄날의 핫!핑크빛 로맨스다.
차서원은 무결점 엘리트 변호사 최이준 역을 맡았다. 이준은 재규의 옛 절친이자 현재는 앙숙이 된 인물로, 겉으로는 완벽해 보이지만 과거 인연이었던 재규와 재회하면서 그의 삶은 다시 소용돌이에 빠지기 시작한다. 또한 이준은 봄과도 얽히게 되며 미묘한 삼각 구도로 극의 한 축을 이룬다.
그 가운데, 오늘(26일) 차서원은 최이준 역할에 대해 진솔한 이야기를 털어놨다. 차서원은 "데뷔 이후 로맨틱 코미디, 특히 코미디 장르를 해본 적이 없어 꼭 한번 도전해보고 싶었다"라며 "처음 대본을 받았을 때 이 작품을 운명처럼 받아들이기로 마음먹었다"고 작품에 끌린 이유를 밝혔다. 차서원은 "이준이는 엘리트 변호사로 차가운 이미지처럼 보이지만 허당스러운 면이 있고, 의외로 다정한 반전 매력이 있는 캐릭터다. 세상 어디에도 없는 저만의 최이준을 만들고 싶었고, 그 과정이 즐거웠다"고 역할에 대한 남다른 애정을 내비쳤다.
차서원은 연기하면서 작품의 톤에 해가 되지 않으면서도 자연스럽게 녹아들 수 있도록 '균형'을 가장 중요하게 생각했다고 전했다. 그는 "필요한 순간에는 확실하게 힘을 주고, 재규와 봄 등 다른 캐릭터가 중심이 되어야 할 때는 한발 물러날 수 있도록 신경 쓰며 준비했다"라고 말한 동시에 "늘 기본적인 매너와 미소만큼은 잃지 않으려는 점이 닮았다"라며 캐릭터와의 싱크로율도 언급했다.
캐릭터를 잘 표현할 수 있는 키워드로 '중재자', '까칠 코믹', '낭만'을 꼽은 차서원은 "이준이는 재규와 봄의 관계뿐만 아니라 세진과 한결 사이에서도 중간다리 역할을 하고 있기 때문"이라며 "까칠한 면이 있지만 코믹한 순간도 많고, 마지막으로 돈보다 의리와 관계를 더 중시하는 낭만적인 사람이라고 생각한다"고 그 이유를 덧붙였다.
끝으로 차서원은 "추운 겨울을 지나며 몸도 마음도 차가워지는 시기에 보기 좋은 따뜻한 드라마라고 생각한다. 회차마다 기대에 부응할 수 있도록 재미와 감동을 전해드릴 테니 많은 관심과 사랑 부탁드린다"라고 당부했다.
'스프링 피버'는 2026년 1월 5일(월) 저녁 8시 50분에 첫 방송 된다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
