'이영자와 핑크빛♥' 이어 기쁜 소식…'51세' 황동주, 인생 첫 팬미팅 "좋은 모습으로 인사할 것"

배우 황동주가 데뷔 후 첫 팬미팅을 앞두고 팬들에게 연말 인사를 전했다.티앤아이컬쳐스 소속 배우 황동주는 크리스마스 당일 자신의 팬 카페에 짧은 영상을 올렸다. 황동주는 "저는 아침에 홈쇼핑 촬영하고 왔다. 크리스마스 인사드리려고 왔다. 요즘 날씨가 너무 추워졌는데 조심하시고 남은 연말에 이루고자 하셨던 일들, 계획하셨던 일들 다 잘 이루시고 마무리하시기 바랍니다"라며 팬들의 행복과 건강을 빌었다.이어 그는 "좀 있으면 우리 '감동이들'에게 인사드릴 날이 다가오는데 준비 잘하고 있겠다. 새해에는 더 좋은 모습으로 인사드리겠다"라고 팬미팅 일정을 언급하며 내년 행보에 대한 기대감을 높였다. 마지막으로 황동주는 " 크리스마스에 행복한 시간 보내시고 건강한 하루 되시면 좋겠다. 항상 너무 감사드린다"라며 인사를 전했다.황동주는 오는 2026년 1월 24일 황동주의 팬미팅 'Winter Sweet'을 개최한다. 황동주가 데뷔 후 처음으로 여는 팬미팅에서는 음악, 이야기, 팬들과의 이벤트 등 다채로운 구성으로 팬들에게 높은 만족감을 선사할 예정이다.한편, '일일극의 황태자' 황동주는 현재 KBS 1TV '마리와 별난 아빠들'에서 주시라(박은혜 분)의 전 남편이자 딸 마리(하승리 분)의 법적 아빠인 '강민보' 역을 맡아 시청자들과 만나고 있다. '마리와 별난 아빠들'은 매주 월요일~금요일 오후 8시 30분 KBS 1TV에서 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr