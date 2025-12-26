/사진 = 위라클

유튜버 박위와 가수 출신 배우 송지은이 행복하고 따뜻한 연말을 보냈다.25일 유튜브 채널 위라클에는 '우리 부부에게 찾아온 소중한 선물'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 속 박위와 송지은 부부는 올 한 해 고마웠던 지인들을 집으로 초대해 직접 만든 음식과 선물을 대접하는 특별한 송년회를 준비했다.박위는 "올해 우리 부부와 위라클에 힘이 되어준 친구들을 초대해 밥도 해주고 선물도 주며 의미 있는 시간을 보내면 어떨까"라고 제안했다. 이에 송지은은 "이 집에서 사람들을 많이 초대해 밥을 먹는 게 꿈이었다"며 남편의 뜻에 흔쾌히 동행해 따뜻한 파티 분위기를 조성했다.두 사람은 파티를 위해 직접 발품을 팔았다. 꽃시장에서 싱싱한 생화를 구매하고, 방산시장을 방문해 지인들에게 줄 목도리 선물을 세심하게 골랐다. 파티 당일, 마침 창밖으로 첫눈이 내리는 가운데 '위라클'의 성장에 큰 도움을 주었던 소중한 손님들이 하나둘 부부의 집을 찾았다.박위와 송지은은 지인 한 명 한 명에게 진심 어린 감사 인사를 건네며 준비한 선물을 전달했다. 특히, 박위는 사고 후 기적적인 회복세를 보이고 있는 은빈을 향해 "미친 듯이 노력해서 회복한 모습이 내게도, 그리고 수많은 사람에게도 큰 희망이 된다"며 고마움을 표현했다.송지은은 지인 개개인에게 어울릴 만한 향을 직접 조합해 만든 수제 향수를 선물하며 정성을 더해 눈길을 끌었다.박위와 송지은은 지난해 9월 26일 백년가약을 맺고 행복한 신혼생활을 만끽하고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr