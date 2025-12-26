송지효, 8년 비밀 연애 고백…"남친과 분위기 좋은 곳 한 번도 안 가봤다"

이미지 크게보기

배우 송지효가 자신의 연애 스타일을 고백했다.25일 '송지효' 채널에는 "크리스마스 파티 ft. 김종국, 양세찬, 지예은"이라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 김종국은 "우리가 ('런닝맨'을) 한 지 16년이 됐더라. 서로에 대해 웬만한 건 안다"고 말했다. 양세찬과 송지효가 서로에 대해 안다는 이야기를 하던 중 김종국은 "얘 이상한 소리 많이 하지. 정작 지는 8년을 연애해 놓고"며 송지효가 최근 8년 비밀 연애를 밝힌 것에 대해 서운함을 드러냈다.양세찬도 "'런닝맨'에 처음 들어왔을 때부터 남자친구가 있었던 거야, 계속"며 놀라워했고, 김종국은 "나는 개인적으로 누가 누구를 만나든 말든 워낙 관심이 없는 사람이어서 그러든가 말든가 하긴 하는데 유독 우리 얘기는 많이 하면서 본인은 그렇게..."며 서운함을 드러냈다. 또 지예은은 "안 들킨 게 대박이다"고 얘기했다.이에 송지효는 "얘기를 안 했을 뿐이다"며 해명했다. 이어 연인과 크리스마스를 어떻게 보내느냐는 질문에 송지효는 "솔직히 그럴 때 오히려 못 챙긴다. 크리스마스 주에는 항상 우리가 행사나 촬영이 있지 않나. 우리 직업군 사람들이 가장 바쁠 때가 연말이다"고 답했다.양세찬이 "남자친구와 분위기 좋은데 가본 적 없냐"고 묻자 송지효는 "없다. 스무 살 때 그랬나?"고 답했고, 김종국은 "남자친구 편했겠다. 다른 남자들은 이벤트만 다가오면 '어떡하지' 걱정하는데"고 얘기했다. 양세찬도 "누나는 순대국에 소주면 되지 않나. 얼마나 싸게 먹히냐"며 거들었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr