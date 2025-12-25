사진 = '재친구' 유튜브 채널 캡처

김재중이 가수 폴킴의 동안 외모를 부러워 하면서도 일침을 날려 웃음을 자아냈다.가수 김재중이 운영하는 유튜브 채널 '재친구'에서는 '원래 주인공은 폴킴인데 어쩌다 모이게 된 오묘한 조합'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 김재중은 폴킴이 등장하자 "내가 알고 있는 정보와 많이 다르다"며 "나이가 어떻게 되냐"고 물었다. 이에 폴킴은 1988년생이라고 했다. 그러자 김재중은 "이것도 내가 아는 거랑 너무 다르다"며 "액면상으로 보면 나이가 지금 무조건 20대다"고 했다.그러더니 김재중은 폴킴에게 "안 늙은 이유가 있냐"고 물었다. 이에 폴킴은 "저의 꿈이 하나 있는데 저는 나이 먹고 백발에 피부가 탱탱한 할아버지다"고 했다. 김재중은 "피터팬으로 남고 싶은 거냐"며 "지금 이 상황으로 노화가 진행 된다면 될 수 있을 것 같다"고 했다.이어 김재중은 "난 또 폴킴이 결혼을 한 줄 몰랐다"고 했다. 폴킴은 2년 차 유부남이라며 "상당히 많은 분들이 모른다"고 했다. 폴킴은 "우리 나름대로 회사에서는 결혼 발표 때 손편지를 하며 준비를 다 했다"며 "근데 아직가지도 '얘 결혼 했었냐' '언제 한거냐' 등의 반응을 보인다"고 하며 섭섭해 했다.김재중은 이에 "근데 나는 솔직히 이건 폴킴이 잘못한 거다"며 "외모가 아직 남편 느낌이 아니다"고 부러워 했다. 김재중은 "너무 꼬마 신랑 같다"며 "그리고 이건 너의 가장 큰 잘못인데 왜 너의 닉네임을 아직도 계속 '고막남친'이라 하냐 이제 '고막 남편'이라 해야하는 거 아니냐"고 지적했다.한편 김재중은 앞서 주우재 유튜브 채널을 통해 자신의 재산에 대해 언급한 바 있다. 당시 김재중은 "차도 부동산도 있었던 거를 팔고 다른 것도 사고 이랬을 건데 그걸 다 집어넣는다"며 "그러면 나는 한 1조 있어야 된다"고 했다. 이어 "그렇게 벌 수가 없다"며 "그런 구조도 안 된다"고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr