사진=이유비 SNS

사진=이유비 SNS

사진=이유비 SNS

배우 이유비가 그룹 아이브 멤버 장원영을 똑 닮은 비주얼 근황을 드러냈다.이유비는 지난 24일 자신의 인스타그램에 "ㅁㄹ ㅋㄹㅅㅁㅅ 🎄💕😛🫶🧸🎄"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이유비가 크리스마스 분위기를 즐기고 있는 모습. 특히 이유비는 점점 장원영을 닮은 비주얼을 보여주고 있어 눈길을 끌었다.한편 2011년 MBN 시트콤 '뱀파이어 아이돌'로 데뷔한 이유비는 배우 견미리의 딸로도 유명하다. 그는 드라마 '세상 어디에도 없는 착한남자', '구가의 서', '함부로 애틋하게', '조선구마사', '유미의 세포들', '7인의 탈출', '7인의 부활' 등 다양한 작품에 출연해 열연을 펼쳤다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr