사진=윤시윤 SNS

사진=윤시윤 SNS

사진=윤시윤 SNS

사진=윤시윤 SNS

사진=윤시윤 SNS

배우 윤시윤이 성당에서 포착됐다.윤시윤은 지난 24일 자신의 인스타그램에 'tvN', '청년김대건'이라는 해시태그와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 드라마 '청년 김대건' 촬영을 위해 윤시윤이 한 성당을 찾은 모습.'청년 김대건'은 역사드라마이자 청년의 성장 서사로 기획됐다. 뜨거운 가슴으로 세상에 없던 길이 되고 조선 근대의 문을 연 김대건 신부의 여정을 스펙터클한 모험으로 담았다.앞서 윤시윤은 SBS 드라마 '모범택시' 시즌3에서 빌런 역할로 등장해 새로운 매력을 보여줬다.한편 윤시윤은 2009년 MBC 시트콤 '지붕뚫고 하이킥'으로 데뷔했으며, 이후 드라마 '제빵왕 김탁구', '대군-사랑을 그리다' 등에 출연했다. 지난해 필리핀으로 어학연수를 떠났던 그는 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에 얼굴을 비추는 등 활발히 활동 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr