이혜정이 성형에 대한 생각을 밝혔다.24일 이혜정의 채널 '빅마마 이혜정'에는 "댓글 보고 결국 성형외과 다녀왔습니다… (솔직 고백)"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 이혜정은 "누구나 말 못 할 고민이 있지 않나. 오늘은 좀 고민을 해결하고 싶다"며 " 지난번 유튜브에 맨 얼굴로 나갔다가 그렇게 못생겼다는 댓글로 꾸짖으시니.. 내가 그렇게 못생겼는지 몰랐다"며 악플에 충격을 받았다며 솔직히 털어놨다.성형외과를 찾은 이혜정은 "댓글에 그렇게들 못생겼다고 해서 상담을 좀 받고 싶다"고 말했고, 눈, 팔자주름, 심부볼 등 고민하고 있던 얼굴 부위를 전문의와 상담했다.그는 "하루에 다 되냐, 돈은 얼마를 가져와 하냐"며 적극적으로 질문했고, 총 견적은 약 1200만 원 이상이 나왔다. 이헤정은 "방 한 칸 전세 놓아야 할 것 같다. 그래도 젊어질 수 있다면 3개월 할부하면 될 것 같다"며 의지를 보였다.상담을 마친 이혜정은 "평생 예쁘다는 소리를 들어본 적 없다. 하지만 이제 카메라보다 실물이 훨씬 낫다는 얘기를 듣는다. 내 얼굴에 자신이 생기면 마음도 건강해질 것 같다"며 자신의 행복과 자신감 회복을 위해 노력하겠다고 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr