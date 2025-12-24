"박나래 때문에 발기부전까지"…억울했던 전현무, '링거 논란' 초강수 통했다 [TEN피플]

/ 사진=텐아시아 DB

전현무가 자신의 치부가 담긴 9년 전 진료기록을 공개했다. 최근 박나래의 '주사 이모'로 시작된 연예계에 불법 의료 시술 연루설을 부인하기 위해서다. 억울함을 해명하기 위해 전현무는 숨기고 싶은 사생활 노출까지 감수했다.지난 23일 전현무 소속사 SM C&C는 2016년 1월 전현무의 병원 진료기록부 사본을 공개했다. 최근 온라인상에서 과거 전현무가 차 안에서 링거를 맞는 장면이 확산하자 "의료인을 개인적으로 호출하거나 불법적인 시술을 받은 사실은 없다"고 해명한 지 4일 만이다.소속사 측은 "당사자가 직접 병원을 방문해 기록을 발급받는 절차가 필요했다"며 추가 공식 입장을 낸 이유를 설명했다. 공개된 자료에 따르면 전현무는 2016년 1월 14일, 20일, 26일 세 차례 병원을 방문해 진료받았다. 진료기록부에는 진료 일시, 환자 성명, 상병, 증상 내용, 병원 명칭 등이 기재됐다. 상병에는 기관지염, 만성 후두염, 급성 편도염, 위염 등이 적혔다. 해당 병원의 수입금 통계 사본도 공개했다.소속사 측은 "해당 진료는 진단에 따른 항생제, 소염제, 위장약 중심의 치료였다. 수액은 치료를 보조하기 위한 의료 행위의 일환이었다. 당시 전현무의 의료 처치는 의료진의 판단하에 의료기관에서 이루어진 적법한 진료 행위의 연장선이었다"고 강조했다. 의료물 폐기 방법에 대해서도 "2016년 1월 20일 수액 처치 후, 사전에 의료진에게 안내받은 대로 1월 26일 병원 재방문 시 보관하고 있던 의료폐기물을 반납했다"고 알렸다.이 과정에서 대중의 이목을 사로잡은 건 따로 있었다. 앞서 언급한 상병들과는 무관해 보이는 '비급여 엠빅스 100' 처방 내용이다. 엠빅스는 발기부전 치료제인 것으로 알려졌다. 이러한 처방에 일부 네티즌들은 전현무가 예능에서 탈모 고민을 지속해서 털어놓았던 것을 언급하며 "탈모 치료제 부작용 때문 아니냐"고 추측했다.의학계는 '피나스테리드'나 '두타스테리드' 성분의 탈모 치료제는 일부 환자에게 성 기능 저하를 일으킬 수 있다고 보고 있다. 반면 일부 네티즌들은 "공개된 진료기록만으로 처방 배경을 단정해서는 안 된다"고 지적했다.그러나 전현무가 엠빅스 항목을 가리지 않고 기록 전체를 공개했다는 점에서 대중이 그의 억울함을 인정하는 분위기다. 네티즌들은 "본인의 치부를 드러내서라도 억울함을 풀고 싶었던 듯", "그것만 숨겼으면 의혹이 커졌을 텐데 잘한 선택 같다", "박나래 때문에 발기부전까지 강제 공개됐네" 등의 반응을 보였다.전현무는 지난 20일 열린 '2025 KBS 연예대상' 시상식에서 대상을 받은 뒤 "요즘 이래저래 많이 힘들다"고 말해 논란을 간접적으로 언급했다. 그는 "더 좋은 사람, 바른 사람이 되도록 노력하겠다"고 속내를 밝혔다.전현무는 의료 기록을 전부 공개하는 '초강수'로 논란의 여지를 차단했다. 계속되는 '주사 이모' 게이트 속 단순한 해명을 넘어 증거자료까지 공개하는 그의 행보에 대중들은 "박나래 해명이랑은 다르네", "죄지은 게 없으니 당당하다", "해명 시원하네" 등의 긍정적인 반응을 보였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr