사진=웨이크원

해체가 얼마남지 않았다는 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)의 멤버 장하오가 중국 애니메이션에 이어 드라마 OST를 가창, 글로벌 음악 활동 스펙트럼을 확장한다. 앞서 중국인 장하오는 2023년 Mnet '보이즈 플래닛'에 위에화 엔터테인먼트 소속 연습생으로 출연해 인기를 얻었다. 그는 대한민국 아이돌 오디션 프로그램 사상 최초로 우승을 차지한 외국인이라는 K팝의 새로운 기록을 세웠다.장하오는 25일 글로벌 음원 사이트를 통해 중국 드라마 '교양사아(骄阳似我, 태양처럼 눈 부신 나)'의 OST 'Coming for you'를 발매한다.'교양사아'는 텐센트 비디오에서 공개 중인 중국 드라마로, 린위선(송위룡 분)과 녜시광(자오진마이 분)이 함께 시련을 이겨내고 진정한 사랑을 키워가는 이야기를 그린 작품이다. 공개 직후 화제성 점수 22,000점을 기록하며, 텐센트 비디오 기준 2025년 방영한 현대극 로맨스 드라마 중 최고점수로 뜨거운 반응을 입증했다.장하오가 부른 'Coming for you'는 극 중 인물들의 서사에 힘을 실으며 설렘을 배가할 것으로 기대된다. 장하오 특유의 부드러운 목소리가 돋보이는 가운데, 영어로 가창해 색다른 매력을 자아낸다.이번 OST에는 중화권 대중문화 전반에서 영향력을 지닌 아티스트들이 대거 참여해 눈길을 끌었다. 대표 보컬리스트 쑨옌쯔를 비롯해 다수의 히트 OST를 통해 사랑받아온 장비천과 류위닝 등이 참여한 가운데, 장하오 역시 해당 라인업에 이름을 올리며 글로벌 아티스트로서의 존재감을 더했다.'교양사아'뿐 아니라 장하오는 최근 중국 애니메이션 '현계지문(玄界之门)'의 OST '홍안위수개(红颜为谁开)' 가창에도 참여한 바 있다. 이 곡은 발매 직후 전 세계 7개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위를 차지한 만큼 장하오가 'Coming for you'로 거둘 성과에도 이목이 쏠린다.장하오가 열창한 중국 드라마 '교양사아'의 OST 'Coming for you'는 25일 글로벌 음원 사이트를 통해 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr