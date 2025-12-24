'강남역 상권 큰손', 심은하와 특별한 인연 있었다…한마디에 수천만원 대공사 ('백만장자')

사진 제공= EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'

자산 1500억 원, 강남역 요식업계의 살아 있는 전설 박재우가 IMF 시기 '월 순이익 8천만 원'을 올린 대박의 비밀을 공개한다.24일 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'(이하 '이웃집 백만장자')에서는 30년간 강남역 먹자골목의 외식 트렌드를 주도해온 주인공, 박재우 편이 방송된다. 박재우는 전성기 시절 무려 24개 매장을 동시에 운영하며 '강남역 상권의 큰손'으로 불렸던 인물이다. 파스타, 패밀리 레스토랑, 세미 프렌치, 호프 레스토랑, 오징어·낙지 전문점 등 "강남역에서 안 해본 메뉴가 없다"는 말이 과장이 아닐 정도로, 그는 늘 한발 앞서 새로운 메뉴와 콘셉트를 끊임없이 선보여왔다. 현재는 강남역 일대에 7개의 매장을 운영 중이며, 동시에 군포에서 아들과 함께 수제 맥주 양조장을 이끌며 새로운 도전을 이어가고 있다.지금은 '요식업계 전설'로 불리는 그가, 처음부터 요리를 했던 것은 아니다. 대학에서 전자과를 졸업한 뒤 무역 회사에 입사해 LA 주재원으로 9년간 근무했던 그는, 36세에 과감히 사표를 던지고 창업에 뛰어들었다. 첫 창업은 1997년 강남역에 파스타 가게를 오픈한 것이었다. 모두가 힘들었던 IMF 외환위기 시절, 박재우는 "월 순이익만 8천만 원"이라는 믿기 힘든 결과를 만들어냈다. 이후 오픈한 패밀리 레스토랑은 월 매출 4억 원, 순이익 2억 원을 기록하며 연타석 홈런을 터뜨렸다. 당시를 회상하며 박재우의 아내는 "밤에 현금다발을 들고 다니는 게 무서워 검은 비닐봉지에 넣어 위장했다"고 털어놓는다. 이를 들은 서장훈은 "진짜 드라마에서나 나올 법한 이야기"라며 감탄한다. '이웃집 백만장자'에서는 박재우가 안정적인 직장을 포기하고 장사를 선택한 이유, 불황 속에서도 강남역 상권을 사로잡은 장사 철학과 성공 공식이 낱낱이 공개될 예정이다.한편 이날 방송에서는 우면산을 정원처럼 품은 박재우의 '단풍 명당' 저택이 최초로 공개돼 이목을 사로잡는다. 그런데 이 집에는 또 하나의 놀라운 사연이 숨어 있다. 당대 최고의 톱스타 배우 심은하가 과거 이 집에 거주했으며, 박재우가 그녀의 집주인이었다는 사실이 밝혀지며 현장을 술렁이게 만든다. 더불어 그는 심은하의 귀띔으로 수천만 원을 들여 대공사를 결심하게 된 비하인드까지 털어놓으며 색다른 재미를 더한다. IMF의 한복판에서 기회를 읽어낸 통찰력, 강남역 상권을 꿰뚫은 감각, 그리고 지금도 멈추지 않는 도전 정신까지 '외식 사업가' 박재우의 파란만장한 성공 서사는 12월 24일 수요일 밤 9시 55분 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr