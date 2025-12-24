넷플릭스

넷플릭스

넷플릭스

넷플릭스

호불호가 극심하게 갈리고 있는 영화 '대홍수'. 주연 배우 박해수가 혹평받고 있는 이 작품을 옹호했다.지난 23일 서울 종로구의 한 카페에서 넷플릭스 '대홍수'에 출연한 박해수를 만났다. 박해수는 검은색 목폴라에 그레이색 재킷을 입고 등장, 젠틀한 면모를 보였다.'대홍수'는 대홍수가 덮친 지구의 마지막 날, 인류가 살아남을 수 있는 마지막 희망을 건 이들이 물에 잠겨가는 아파트 속에서 벌이는 사투를 그린 SF 재난 블록버스터. 박해수는 안나(김다미 분)가 일하는 인공지능 연구소의 인력보안팀 희조를 연기했다.극 중 희조가 안나를 압박하며 두 사람이 대립하는 장면이 더 많이 연출됐어야 긴장감이 충분히 부각됐을 것. 희조라는 캐릭터는 기능적으로 명확하지 않았다. 박해수는 생각보다 분량이 적고 희조가 기능적인 역할을 하지 못한 것에 대해 솔직한 의견을 표했다.그는 "희조는 안나와 상반되는 가치관을 가졌고, 안나에게 질문을 던지는 역할"이라며 "사실 찍어놓은 분량이 더 있었다. 같이 전투하는 장면도 있고 안나가 위험에 처했을 때 도와주는 장면도 있었다"라고 설명했다. 그러면서 "어느 순간 감독님이 불렀다. 미안한데 (분량) 정리가 될 수도 있다고 하더라. 안나가 힘들어도 헤쳐 나가야 하는 부분이라고, 안나가 해야 할 일이라고 설명했다. 100% 공감하는 부분이 있었다"라고 말했다.장르가 너무 복합적으로 섞여 있던 것도 이 작품의 문제점이었다. 재난 영화인줄 알았지만 SF적인 요소와 모성애, AI까지 다루며 과하게 장르의 경계를 넘나든다. 설정은 거대한 홍수지만 인류의 재건 안에서 엄마이자 연구원인 안나가 어떤 선택을 할까 질문을 끊임없이 던진다.작품의 호불호가 엇갈리는 상황에 대해 박해수는 "사람들에게는 수십만 가지의 감정이 있지 않겠나. 다들 기대감과 가치관이 다르다. 많은 사람의 시선과 기대가 있었다는 걸 안다. 그런데 이렇게 호든 불호든 관심이 있어야 다음 세대가 또 도전할 수 있는 것"이라고 강조했다. 이어 "일반적인 대본 형식과 달랐던 것도 사실이다. 대본 시퀀스가 제대로 안 나와 있었다. 숫자가 적혀있었다. 신이 넘어간 건지 안 넘어간 건지 모르겠더라. 장면이 반복되고 있다는 걸 나중에 알게 됐다"고 전했다.그렇다면 이렇게 시청자에게 수많은 해석의 숙제를 남겨준 장본인, 김병우 감독과의 호흡은 어땠을까. 박해수는 "처음엔 낯설었다. 서로 낯가리는 스타일이다. 처음에 커피숍에서 만났는데 서로가 재밌어했다. 이렇게 샤이한 감독님이 어떻게 이런 대본을 썼을까 싶었다. 차츰차츰 얘기를 나누면서 느낀 건 감독님 머릿속 중심축에는 꼭 인간에 대한 애정이 있었다. 인간애가 있는 분이라 작품에 묘한 에너지가 있는 것"이라고 말했다.박해수는 김 감독의 반전 매력, 독특한 연출 스타일에 만족감을 표한 듯 보였지만 시청자들 입장에서는 여전히 아쉬운 것은 사실. 올해만 넷플릭스에서 4개의 작품을 공개했던 박해수가 내년엔 ENA에서 '허수아비'로 돌아온다. '허수아비'는 연쇄살인 사건의 진범을 수사하던 형사가 자신이 혐오하던 놈과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 펼쳐지는 이야기다. 에이스 형사로 돌아올 박해수의 새 모습에 기대감이 쏠린다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr