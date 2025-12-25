사진=텐아시아DB

사진제공=SM

가수 겸 배우 임윤아가 '제29회 춘사국제영화제'에서 여우주연상을 받았다.임윤아는 지난 23일 열린 '제29회 춘사국제영화제'에 참석했다. 그는 올해 8월 개봉한 영화 '악마가 이사왔다'를 통해 보여준 파격적인 연기 변신과 폭넓은 캐릭터 스펙트럼을 인정받아 여우주연상의 영예를 안았다.특히 임윤아는 영화 '악마가 이사왔다'에서 낮에는 빵집을 운영하고 새벽이 되면 악마로 깨어나는 정선지 역을 맡아 목소리 톤과 눈빛, 표정만으로 따뜻하고 위태로운 두 얼굴을 극명하게 대비시키며 호평 받았다.이에 임윤아는 "'악마가 이사왔다'를 통해 또 한 번 새로운 도전을 하게 되었다. 도전과 변화를 마주했을 때 두려움이 아니라 설레고 즐거운 마음으로 하는 법을 알려준 작품"이라며 "앞으로도 지금처럼 한 걸음 한 걸음 잘 걸어 나가겠다"고 소감을 전했다.앞서 임윤아는 tvN 드라마 '폭군의 셰프'에서 배우 이채민과 호흡을 맞추며 작품의 흥행을 이끌었다. 그로인해 임윤아는 '제46회 청룡영화상' 청정원 인기스타상, '10주년 아시아 아티스트 어워즈 2025' AAA 대상-올해의 여우주연상 TV 부문, AAA 베스트 아티스트상, AAA 아시아 스타상 트로피에 이름을 올렸다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr