'러브캐처' 김지연, 야구선수 정철원 부부가 결혼식 비하인드를 공개했다.지난 23일 김지연은 자신의 계정에 "드디어 올려보는 👰🏻‍♀️🤵🏻 ..... 👶🏻🤍 먼 길 시간 내어 참석해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 여러분들의 귀한 마음 덕분에 더욱 의미있는 날이 되었어요. 오늘의 감사함을 잊지 않고, 받은 것보다 더 베풀 줄 아는 가족이 되겠습니다"라고 운을 뗐다.그러면서 "그리고 사회를 진행해 주신 @donggeunleee 아나운서님 〰️ 태그할 곳을 찾다 마땅한 곳이 없어서 이렇게 따로 적어봅니다 ! 저희 부부가 연애할 때부터 항상 다정히 인사해 주셨던 이동근 아나운서님께서 사회를 맡아주신다는 연락을 받는 순간 마음 한편에 있던 걱정이 싹 내려갔어요오 ㅎㅎㅎ 덕분에 더할 나위 없는 결혼식이 되었답니다 ! 바쁘신 와중에도 저희 부부를 위해 마음 써주셔서 다시 한번 감사드립니다 🙇🏻‍♀️🤍 #20251214"라고 적었다.두 사람은 혼전임신 후 출산을 먼저했다. 슬하에는 정인걸 군이 있다. 얼마 전 롯데호텔에서 결혼식을 올렸다. 축가는 이찬원이 맡았다.한편 1996년 생인 김지연은 한양대 한국무용과 출신으로, '러브캐처'에 출연했다. '러브캐처'는 2018년 방송한 연애 예능프로그램으로 진실과 거짓을 가리는 매혹적인 연애 심리 게임을 다룬 연애 리얼리티 프로그램으로, 다양한 분야의 청춘남녀들이 출연해 화제를 모은 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr