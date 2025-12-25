사진=KBS2

사진=KBS2

대군 문상민과 세도가 자제 홍민기가 극과 극 매력으로 시청자들의 마음을 흔든다. 앞서 2002년생 홍민기는 올해 '스터디그룹', '바니와 오빠들', '디어엠', 'ONE 하이스쿨 히어로즈', '트리거', '친애하는 X'에 출연했으며 내년에는 '은애하는 도적님아'를 비롯해 '존버닥터', '스터디그룹 시즌2'에도 출연을 확정했다.2026년 1월 3일(토) 밤 9시 20분에 첫 방송될 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아'는 어쩌다 천하제일 도적이 된 여인과 그녀를 쫓던 대군, 두 남녀의 영혼이 바뀌면서 서로를 구원하고 종국엔 백성을 지켜내는 위험하고 위대한 로맨스를 담은 드라마다.극 중 도월대군 이열(문상민 분)과 세도가 자제 임재이(홍민기 분)는 우연히 마주친 의녀 홍은조(남지현 분)에게 마음을 주고 자신만의 방식으로 그녀에게 다가가기 시작한다. 이에 홍은조를 사이에 둔 이열과 임재이의 신경전이 예고되는 가운데 홍은조의 마음을 흔들 두 남자의 매력 포인트를 짚어봤다.도월대군 이열은 외모와 기품, 능력까지 대군이라는 이름에 걸맞은 모습을 가졌지만 자기 사람들을 지키기 위해 철저한 계획하에 한량 행세를 하고 있는 인물. 유유자적 재밋거리를 찾아 돌아다니다 종사관 놀이에 심취한 채 포청을 집처럼 들락거리며 도성을 떠들썩하게 만든 도적 길동을 쫓고 있다.무수한 범인을 잡던 실력을 발휘해 길동의 뒤를 쫓던 이열이 운명의 장난처럼 길동의 본캐인 홍은조에게 반하면서 종사관 라이프에도 사랑스러운 변수가 찾아온다. 홍은조가 길동이라는 사실을 꿈에도 모른 채 그녀의 마음을 사로잡기 위해 노력하는 이열의 직진 공세가 과연 통할 수 있을지 호기심이 커지고 있다.반면 임재이는 조정을 주무르는 도승지 임사형(최원영 분)의 이남으로 내로라하는 세력가 집안의 아들답게 또래 사이에서도 자연스럽게 우위를 점하며 남 부러울 것 없어 보이는 삶을 살고 있다. 하지만 강해 보이는 겉모습과 달리 임재이에게는 그저 아버지의 뜻에 따라 순응해야만 한다는 한계가 존재하는 터.그러나 홍은조를 만난 이후 그의 순종적인 인생도 새로운 전환점을 맞이한다. 홍은조로 인해 임재이의 마음속에 지금껏 가져보지 못한 감정이 피어오르게 되는 것. 홍은조와 부딪히며 난생처음 욕망이라는 걸 꿈꾸는 임재이의 각성이 어떤 긴장감을 선사할지 궁금해지고 있다.각자의 이유로 자신의 진짜 얼굴을 감춰왔지만 홍은조로 인해 새로운 꿈을 꾸게 된 이열과 임재이는 호시탐탐 서로를 질투하고 견제하며 홍은조와 함께 아슬아슬한 삼각관계를 펼칠 예정이다. 그 때문에 외유내강 확신의 순정남 이열과 외강내유 반전의 야망남 임재이의 다채로운 면면으로 보는 이들의 마음을 두근거리게 할 '은애하는 도적님아' 첫 방송이 기다려진다.박서준, 김유정과 한솥밥을 먹는 문상민과 최우식 소속사의 신예 홍민기의 대립 구도는 '은애하는 도적님아'는 2026년 1월 3일(토) 밤 9시 20분에 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr